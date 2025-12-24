CHP lideri Özgür Özel Edoğan'a yeni yıl hediyesi olarak son seçim anketini vererek, "Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ınoyu yüzde 33, CHP'nin adayı ise yüzde 38. Erdoğan'a bir hediyem var. Ey Erdoğan, 2026 yılında yüzde 29 ile seni orada oturtmam" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinde yeni durak Kağıthane oldu.

Mart ayından bu yana 77'inci kez gerçekleşen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YENİ YIL HEDİYESİ: SENİ ORADA OTURTMAM

Özgür Özel, Erdoğan'a yeni yıl hediyesi olarak son seçim anketini verdi. Özel, "Son anket verileri geldi. Kararsızlar dağılmadan önce Erdoğan'ın oyu yüzde 29, CHP'nin ise yüzde 33. Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oyu yüzde 33, CHP'nin adayı ise yüzde 38. Erdoğan'a bir hediyem var. Ey Erdoğan, 2026 yılında yüzde 29 ile seni orada oturtmam" ifadelerini kullandı. Özel, “Bütün sene yazın mitinglerde 13 - 15 kişi bayıldı, bu arkadaşlar koştu. Pandemide hepimizi yaşatanlara, doktorundan hasta bakıcısına, ambulans şoföründen hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına kocaman bir alkış. Ona yol açan kahraman Türk polisine bir alkış. Devlette işçisine, memuruna, hepimiz adına çalışan herkese, bu ülkede alın teri ile geçinmeye çalışan herkese yürekten bir yeni yıl alkışı. 2025 berbat bir seneydi, berbat. Kimseyi mutlu etmedi. Altan Öymen Genel Başkanımızı aldı bizden. Ferdimizi aldı, Gülşahımızı aldı. Seçtiklerimizi aldılar, cezaevine koydular. Çok zulmettiler ve şimdi sonuna geliyoruz. 2026’ya umutla, 2026’ya büyük bir mücadele azmiyle girmeye hazırlanıyoruz. Yılın son anketleri yayınlandı. Bir yıllık ortalamaları aldık. Kararsızlar dağıtılmadan Erdoğan’ın notu aynı yere dönmüş dolaşmış. 28,5’tan 29. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir yıl bütün anketlerde kararsızlar dağıtılmadan oyu, yüzde 33,5. Kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 38’de AKP yüzde 33’te. Buradan Erdoğan’a bir yeni yıl mesajım var. Hediyem var. Bir dinleyelim. Yaşlı bir amcam diyor ki; ‘Verme ona hediye’ diyor. Erdoğan’a bir hediyem var. Ey Erdoğan, 28,5’tan 29 Erdoğan. Yüzde 29’la 2026’da seni orada oturtmam” vurgusunu yaptı.

İŞÇİLERE TARİHİ ÇAĞRI

Emekli maaşlarının asgari ücrete gelmesi ve işçi maaşının en az 39 bin lira olması için verdikleri önergenin engellendiğinin altını çizen Özel, tarihi bir çağrıda bulundu. Özel, "Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak hak alınamaz, evde oturarak bunlardan kurtulunamaz. Hepinizi mücadeleye davet ediyorum, meydanlara davet ediyorum, direnmeye davet ediyorum" dedi.

'AMA SEN AMA OĞLUN AMA DAMAT... ÇIKIN KARŞIMIZA'

Erdoğan sonrası konuşulanlara da değinen Özel, "Erdoğan, bir oğlan, bir damat, bir yeni bakan, bir eski bakan taht kavgalarının arasında kalmıştır. Birbirine düşmüştür. Biz bunların seviyesi inmeyiz. Umrumda değil. Onların seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz. Bu ülkede sandık vardır, onu kimseye kaptırmayız. Erdoğan'ın mahdumları artık bu işin sandıkla olmayacağına inanmış. Bu millet, açlığa dayanır. Ama sandığa el uzatanın elini koparır. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Ama sen ama oğlun ama damat ama kuyunu kazan bakan... Çıkın karşımıza, sandıkta mücadele edelim" şeklinde konuştu.

'BAHÇELİ'Yİ YANILTTILAR'

Özgür Özel, Bahçeli'nin defalarca 'TRT çağrısı' yaptığını hatırlatarak, verdikleri önergeye MHP ve AKP'nin ret oyu verdiğini söyledi. Özel, "Bakın Sayın Bahçeli'yi de vaktiyle yanılttılar. O da düşündü ki sağlam bir iddianame, gerçekten işlenmiş suçlar var. Dedi ki 'Canlı yayın doğru karar'. Erdoğan da o zamanlar 'Münasiptir' dedi. Şimdi iddianame çıktı, boş bir peçete gibi tel tel döküldü peçete torbası gibi. Şimdi diyoruz ki canlı yayın olsun, ret oyu kullanıyorlar. Madem iddianamenin arkasında duramıyorsunuz o zaman arkadaşlarımızı bırakın" ifadelerini kullandı.

“HERKES SEÇİM KAMPANYAMIZDA GÖREVE DAVETLİDİR”

“Son söz. 2026’ya girerken Ekrem Başkan Silivri’de, biz meydanlardayız. İki milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesi 15,5 milyon 23 Mart‘ta oy kullanan Ekrem Başkan’ı aday gösterenler ve aramıza katılmak isteyen herkes 2026 yılında partinin seçim kampanyasında görev almaya davetlidir. Ekrem Başkan yerine Cumhurbaşkanı adayı olmaya var mısınız? Var mısınız? Kapı kapı gezip, bu iktidarın yapmadıklarını ve bizim yapacaklarımızı anlatmaya hazır mısınız? Köy köy dolaşmaya, fabrika fabrika örgütlemeye, meydan meydan, sokak sokak koşmaya, çağrıldığın yere gitmeye ve mutlaka birlikte örgütlü mücadeleye hazır mısınız? Ben 2026’ya büyük bir umut, büyük bir kararlılık ve büyük bir cesaretle giriyorum. Gücümü, cesaretimi sadece ve sadece sizlerden alıyorum. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Hep birlikte bu yolu yürüyecek miyiz? Yürüyecek miyiz? Yürüyecek miyiz? Haydi o zaman, yolunuz açık olsun, yeni yıl gelsin, sefa ile gelsin. Hep birlikte iktidara yürüyelim. Yürüyelim arkadaşlar.”