TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış gelişmeler karşısında birlik ve kardeşliği güçlendirme çağrısında bulundu. Komisyonun görev süresi 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle 2 ay daha uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 20. toplantısında, komisyonun çalışmalarına katkı sağlayan Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Dr. Murat Sevencan'a teşekkür etti.

'KARDEŞLİĞİ SADECE SÖZLE DEĞİL, HUKUKİ ADIMLARLA TESİS ETMELİYİZ'

Kurtulmuş, konuşmasında bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin iç cephesini güçlendirme ihtiyacını ortaya koyduğunu belirterek, kardeşliğin sadece sözle değil hukuki adımlarla da tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kudüs'teki toplantı ve Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yansıma ihtimaline değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin çevresindeki tehditleri doğru okumak ve gerekli adımları atmak zorunda olduğunu söyledi. Komisyondaki siyasi partilerin farklı pozisyonlarına rağmen ortak çözümler üretmeye çalıştığını aktaran Kurtulmuş, çalışmaların faydalı bir sonuca ulaşmasını umut etti.

Terörsüz Türkiye projesinin tümüyle komisyonun çalışmalarıyla sağlanamayacağını belirten Numan Kurtulmuş, devletin kurumlarının eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Toplantıda, komisyonun görev süresi 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay uzatıldı ve oy birliğiyle kabul edildi.