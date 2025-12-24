Adıyaman'da 'Gaza Anlayışı ve Gazilik' konferansı düzenlendi. Şehit ve gazilerin fedakârlıkları ile milli bilincin gençlere aktarılmasının hedeflendiği konferansa konuşmacı olarak katılan Gökhan Serter, gazilik ve şehitliğin önemini vurguladı.

ADIYAMAN (İGFA) - Terörle Mücadele Kahramanları Derneği tarafından Adıyaman'da düzenlenen 'Gaza Anlayışı ve Gazilik' konulu konferans programına; Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu ve Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı (Gazi) Okan Özalp, TÜGVA İl Başkanı Recep Tepe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Musa Şimşek, Adıyaman Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fidan Karakuş ve Yardımcısı Deniz Bakır, Kahta MHP İlçe Başkanı Sıraç Aslan ve Yardımcısı Hüseyin Asar, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Hanifi Er, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Alkan, Adıyaman Türk Büro-Sen Şube Başkanı Adem Seçilmiş, Adıyaman Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türk Orman-Sen Temsilcisi Zeynel Ekici, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda genç katıldı.

Programın konuşmacıları arasında Besni Belediye Başkan Yardımcısı ve Şair-Yazar Gökhan Serter yer aldı.

Serter, konuşmasında gazilik ve şehitlik kavramlarının tarihsel ve manevi önemine değinerek, bu değerlerin gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konferansta ayrıca, terörle mücadelede verilen fedakârlıkların unutulmaması gerektiği ifade edilirken, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.