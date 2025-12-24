Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Dünya Engelliler Günü kapsamında; bilimi, sanatı ve sporu bir araya getiren bütüncül bir yaklaşımla engelsiz kariyer olanaklarını odağına alan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü ile Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Bilimden Sanata, Sanattan Spora Engelsiz Kariyerler' başlıklı programa; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın yanı sıra üniversite üst yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda; özel gereksinimli bireylerin eğitim ve kariyer süreçlerine ilişkin güncel yaklaşımlar ele alındı. Erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık temelli kariyer olanakları, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirilerek üniversitelerin bu alandaki sorumlulukları vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, programda yaptığı konuşmada; üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda fırsat eşitliğini gözeten, kapsayıcı ve erişilebilir yaşam alanları oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesinin engelsiz üniversite vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Etkinliğe sanatsal bir boyut kazandıran DEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencimiz Yamaç Erol'un piyano dinletisi, katılımcılardan ilgi gördü. Paralimpik Oyunları masa tenisinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan millî sporcumuz Abdullah Öztürk ise deneyim paylaşımlarıyla sporun dönüştürücü ve kapsayıcı gücüne dikkat çekerek programa ilham verdi.

Program, Dokuz Eylül Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile Abdullah Öztürk arasında oynanan gösteri maçıyla sona erdi. Etkinliğin finalinde gerçekleşen bu karşılaşma, sporun birleştirici gücünü ve engelsiz yaşam anlayışını güçlü bir şekilde yansıttı.

Dokuz Eylül Üniversitesi; erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda, herkes için nitelikli, sürdürülebilir ve adil kariyer yollarını desteklemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.