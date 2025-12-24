10-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Çukurova 18. Kitap Fuarı, kitapseverleri yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor.

ADANA (İGFA) - Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana Ticaret Odası ve ÇUFAŞ-Çukurova Fuarcılık A.Ş.'nin değerli destekleriyle hazırlanan Çukurova 18. Kitap Fuarı, 10 Ocak 2026 tarihinde kapılarını açmak için gün sayıyor.

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Adana'da buluşturacak fuar, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleriyle ziyaretçilerine dolu dolu bir program sunacak. Yüzlerce yazar ve şair, düzenlenecek etkinlikler ve imza günleri kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek.

9 GÜN BOYUNCA FUAR HEYECANI

Fuar kapsamında Adana ve çevre illerdeki il milli eğitim müdürlükleri ve ilçe belediyeleriyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda öğrencilerin hafta içi günlerde fuarı ziyaret ederek kitaplarla buluşması hedefleniyor. Öğrenciler, yaş gruplarına özel hazırlanan etkinliklere katılma fırsatı bulacak.

Çukurova 18. Kitap Fuarı, kitapların yanı sıra süreli yayınlar, gazete ve dergi yayıncılığı alanında faaliyet gösteren katılımcıları; medya kuruluşlarını ve yayıncılık faaliyetinde bulunan önemli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaretçilerle bir araya getirecek.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 10-18 Ocak tarihlerinde 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.