8 Şubat'ta İstanbul'da, kendilerine 'Bir Grup Müslüman Aydın' diyen grup, Kürtler adına talepler içeren bir bildiri yayınladı. Bu grubun yayınladığı bildiri baştan sona yalanlarla doludur ve de PKK'nın taleplerini içermektedir.

8 Şubat'ta İstanbul'da, kendilerine 'Bir Grup Müslüman Aydın' diyen grup, Kürtler adına talepler içeren bir bildiri yayınladı. Bu grubun yayınladığı bildiri baştan sona yalanlarla doludur ve de PKK'nın taleplerini içermektedir.

Hangisine değineyim. Mesela, "mülklerine el konulan Kürtler"den bahsedilmektedir. Türk Devleti, hiçbir zaman güvenlik sebebiyle de olsa, bırakın sade Kürt vatandaşlarımızı, PKK'lıların dahi tapulu mülklerine bedelsiz olarak el koymamıştır. Geçmişte ihanet eden Ermeniler'in mülklerine el koymadığı gibi...

Aksine PKK'lılar, Doğu/Güneydoğu'da birçok vatandaşın yanısıra benim akrabalarımın da Diyarbakır'da, Siirt'te, Van'da şehir dışındaki bağ/bahçelerine zorbalıkla el koydular...

Yayınlanan bildiri tamamen bir PKK beyannamesidir. Bunu yazan ve imzalayanların hepsi PKK destekçisi 'siyasi ümmetçi Kürtçü' veya 'sosyalist Kürtçü'dür...DEM Partisi, bunlara ve bunların yayınladığı bildiriye sahip çıkmaktadır.

DEM Partisi ile Hüda Par, Kürtçülük ve Kürdistan konusunda aynı görüşlere sahiptirler...