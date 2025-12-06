Fazla kadın nüfusunun gönlünün yapılması için gecelik nikah dini deyimle muta nikahını olur fetvası verdiler.

Malumunuz İran Irak savaşında erkek nüfus kırıldı kadın nüfus kocasız kaldı.

Kadınlar dul kaldı evlilik yaşına gelen kadınlar evlenecek koca bulamdı.

İşte bu sıkıntılı duruma çözümü İran uleması buldu.

Böylelikle dinen günah sayılan zinaya da dini kılıf bularak helal hale getirdiler.

Avcı toplayıcılıktan yerleşik düzene geçen insanlık kavimler halinde yaşarken sürekli yerleşim ve toprak kapma savaşları olmuştur.

Bu sırada erkekler çok fazla öldüğü için, kadın fazlalığına çözüm için ortaya çıkan dinler bir erkeğin üç dört hatta dokuz kadınla evliliğine atıfta bulunmuştur.

Sebebi nüfus azlaması ve de sahipsiz kadınların sahiplenilmesi.

Bu gün ise bizim nüfusumuzda böyle bir durum yok nüfusun yarısı kadın yarısı erkek.

Sayın Erdoğan sürekli ” Çoğalın ” diyor.

Ülkenin doğurganlık hızı 1.48′ miş.(İdeali 3 ve üzeri olmalı.)

Yani artık hızla nüfusumuz azalıyor.

Sayın Erdoğan da aile bakanı da ”Üç yetmez beş çocuk yapın” diyor.

Olur yapalım çocuk yapmak çok kolay, hatta bir dakikalık iş zor olanı sonrası.

Daha da ileri gideyim din olur veriyor bir erkek dört kadınla evlenip yılda dört çocukta yapabilir.

Dedik ya çocuk yapmak dünayanın en kolay işi.

Okula gidene kadar mama, kreş yardımı yapacaksan olur.

Çalışan ana veya babanın iş yerinde kreş açacaksan olur.

Devlet okullarını özel okul şartlarına getireceksen, sabah kahvaltı, öğlen yemeği ikindi kahvaltısı şeklinde bir beslenme düzeni kurarsan hemen beş çocuk yapmak için yola çıkalım.

Anne baba işteyken çocukların evde veya okulda bakımı.

Bu arada en düşük özel okul maliyetinin öğrenci başına 600.000 lira olduğunu hatırlatmak isterim.

Ana okulundan üniversite bitirene kadar çocukların bütün masraflarını devlet olarak karşılayacaksan, evdeki beslenmesi için ana babanın maaşını yeterli hale getirirsen bırakın bir çocuğu beş çocukta yapılır.

Elbette üniversite bitirdikten sonra herkesin iş bulabileceği garantisini veriyorsan, okuma yeteneği olmayan çocukları ilkokul veya orta okuldan sonra istihdama kazandırmak için meslek eğitim okullarına yönlendireceksen sorun yok.

Herkes beş çocuk yapar.

Sayın Erdoğan eğer bunu yapmayacaksan ve beş çocuk yapın dersen bu mantıkla beş çocuklu ortaya çıkan eğitimsiz, mesleksiz, bilgisiz bir toplum modeli yaratırsınız ki o zaman da Bengladeş ve Pakistan modeli bir ülke olursun.

Sonunda da sürünen ve perişan bir ülke haline gelirsin.