CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te, Fıstık Mitingi düzenledi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te, Fıstık Mitingi düzenledi..

Ya çiftçi bitmiş halk mağdur..

Özgür Özel ise Gaziantep halkını hayal kırıklığına uğrattı ..

İki yıldır fıstık üreticisi çiftçilerle sürekli biraraya gelen Gaziantep Milletvekilli Hasan Öztürkmen, Gaziantep ilçeleri, köyleri, çiftçinin, halkın ve bölgenin sorunları ile uğraşan bir halk adamı.

Gaziantep Mmilletvekili ama Türkiye'nin bütün yolsuzluklarını, sıkıntılarını, sorunlarını, çözümlerini gün yüzüne çıkaran örnek çalışkan bir CHP milletvekilli.

Gaziantep CHP milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç fıstık üreticisinin yanında olarak destek verirken halkla çiftçiyle bir arada oluyorlar.

Gaziantep CHP milletvekilleri muhalefet parti olarak Genel Başkanları Özgür Özel'i Fıstık Mitingi yapmak üzere, Gaziantep'e gelmelesi için ikna ettiler.

Gelin görün ki Özgür Özel bu ya dersine yine iyi çalışmadan.,Gaziantep'e gelerek miting yaptı. .

Gaziantep halkını hayal kırıklığına uğrattı. .

En kötüsüde dersine çalışmadan. gelmişti. .

Sen bir Genel Başkansın fıstık hakkında bilgi al?

Üretimi nasıl? Ekonomi açısından çiftçiye,ülkedeki ve dünyadaki önemini araştır .

Yok boş adam gibi fıstık nedir onu dahi bilmeden pat pat konuştu. .

Bütün konuşmaları karman çorman yaparak konuştu.

Fıstık üreticisi çiftçi, halk, "Özgür Özel tam bir fiyasko" dedi.

Haklılar da. Böyle muhalefet lideri olamaz.

Tarihte hiç görülmemiş bir olay.

Altın değerindeki fıstığı ilk defa değerinden düşürüldü.

Fıstık çiftçiden 80-90 TL'den alınıyor.

Piyasada yaş fıstık 250-300 Türk lirasına satılıyor.

Kuru fıstığın kilosu 1000 TL"ye satılıyor.

Fıstık üreticisi ne yapsın?

Belediyeler tarihte ne zaman, üreticiden fıstık almış?

Ama bu yıl fıstık üreticisi onuda gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiftçi üreticisinden ucuz fiyata fıstık alıyor.

Belediyelerin, Belediye Başkanlarının fıstık aldığını tarihte de görmüş değil.

Antep'li, fıstık üreticisi, çiftçisi onuda gördü.

Fatma Şahin maşallah bu konuya da el attı.

Fatma hanım da her konuda uzman, söz sahibi oldu.,

Fatma Şahin, çiftçi, fıstık üreticisinden ucuza alıp tüccara verecek, tüccar fahiş fiyata satacak.

Olan Fıstık üreticisine olacak.

Tarım Bakanı nerede?

Maddi manevi mağdur duruma düşürüldü fıstık üreticisi .

İlk defa altın değerindeki Fıstık fiyatı yerlerde..

Üretici isyanlarda.

Yıllarca Güneydoğu Birlik vardı.

Çiftçinin yanındaydı.

Yok edildi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sen bebe iken, Gaziantep Milletvekilli Hasan Öztürkmen, Güneydoğu Birlik Başkanlığı yaptı.

Gerçekte CHP'li Hasan Öztürkmen gençliğinden bu güne kadar mücadele eden idealist vatansever halk adamıdır. Bunları bilmediğin için,

Hasan Öztürkmen'e, kompleksinden bir şey sormadığın belli.

Mitingde ne konuştun, onu sen de anlamadın, halkta anlamadı..

Gazeteciliğe ilk başladığım günden bugüne kadar gitiğim her ortama dikkat eder, gözlem yaparım.

Gaziantep'te Fıstık mitinginde hepsi damat gibi takım elbise giymişti.

Güzel olmuştu.

Olmasi gereken buydu belki..

Ama bir şey dikkatimi çekti.

Yıllarını vermiş gerçek CHP'li Gaziantep milletvekilli Hasan Öztürkmen, kot pantolon gömlek giymisti..

Bu Özgür Özel'e protestoydu bence..

CHP Genel Başkanlığına yakışmayan sürekli yanlışlar yapan Özgür Özel, yanlış konuşmaları hiç şık değildi.

Gaziantep'e Fıstık Mitingine geliyorsun.

Bir Genel Başkansın, iletişimin bu kadar mı zayıf...

Öncelikle Gaziantep milletvekillerini tanıt, çalışmalarından dolayı ve halkın yanlarında oldukları için bir teşekkür et. Onore et.

Özgür Bey, bu işi bilmiyorsanız iletişim ve protokol dersi alın en kısa zamanda..

Siz yeni bir siyasetçi değilsiniz?

İletişimde neden, bu kadar hatalar yapıyorsunuz?

Bu hareketleriniz, sizin ne kadar beceriksiz olduğunuzu gösteriyor. .

Ak Parti CHP rant ve çıkarları için görünmeyen tarafta iş birliği sürüyor. .

Siyaset bu...

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz "Umut vaad ediyor..." diyorsunuz.

Gaziantep CHP milletvekillerinin bu kadar çalışıp halkla içiçe olmasına rağmen, neden onore etmiyorsunuz?

Mitingde konuşmaya çıktınız tam fiyasko, kapanışını yaparken de daha komik ve daha fiyasko ile kapattınız.

Milletvekillerinize yaptığınız nezaketsizlik ayrımcılık ve partili il ve ilçe başkanlarına yaptığınız tam bir komedi rezilliktir.

Milletvekillerinizle sorununuz mu var? Nizip Belediye Başkanı ancak bol bol gezip, poz verip, yiyip içip reklam yapıyor ama icraat yok... Devletin araçlarını nerelerde kullanıyor?

Kimlerle iş birliği yapıyor? Yakında yazacağım...

Nizip CHP ilçe Başkanı kimleri öne çıkardı? Nizip ilçe Başkanı, vefat eden ve yaşayan başkanlara ne demeli..

Ak Parti'yi eleştirirken, CHP geçecek iktidar partisini yaptığı yanlışlarla...

Miting sonrası kendini çiftçi gibi gösteren Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşine ne demeli..

Bunlara ne gerek var..

Maalesef, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de partililerinden de bir şey olmaz diye düşünüyorum.

Gaziantep'teki Belediye Başkanları ve parti başkanlarından da...

Türkiye genelinde CHP'li İl ve İlçe belediye başkanlarından ve işi bilmeyen torpille seçilen milletvekillerinden de bir şey olmaz.

Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nden umudunu kesti...

Özgür Bey, bu halk CHP'yi birinci parti yaptıysa iktidara kırgınlığından yaptı. Sizin başarınız değil!...

Özgür Özel'in ayağı kırılıyor açıklama yapılmıyor. Koskoca CHP Genel Başkanı'nın Basın Danışmanı yok mu? İletişim Bölümü yok mu?

Böyle olunca her yerde gol yiyorlar...

Sürekli doğru veya yanlış iddialar gündeme geliyor...

Şaka gibi..

Sen Acer siyasetçi değilsin Özgür Özel. Önce Basın danışmanın açıklama yapar.

Daha sonra hastaneden sizi tedavi eden doktorunuz açıklama yapar...

İnanmayanlara röntgeni mi göstereyim, ne demek?

Atatürk'ün CHP'sine çok yazık oldu..