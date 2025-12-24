Türkiye gastronomi dünyasının en köklü organizasyonlarından biri olan 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 4 gün boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonda, 30'dan fazla ülkeden 1.500 yarışmacı şef, 70'in üzerinde kategoride kıyasıya mücadele etti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen organizasyon, dünyanın dört bir yanından şefleri, gastronomi profesyonellerini ve sektör temsilcilerini İstanbul'da buluştururken; Türk mutfağının uluslararası gastronomi sahnesindeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'den Fransa'ya, Güney Kore'den İtalya'ya, Azerbaycan'dan Brezilya'ya kadar 30'dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı organizasyonda, Türk ve dünya mutfaklarının en seçkin örnekleri sergilendi; genç şefler ve ustalar 70'in üzerinde kategoride kıyasıya mücadele etti. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, yalnızca bir yarışma organizasyonu olmanın ötesinde; gastronomi, kültür, turizm ve mesleki gelişimi aynı çatı altında buluşturan çok katmanlı bir platform olarak öne çıktı.

Dünya gastronomi sahnesinde mutfağın artık yalnızca lezzetle değil; kültürel kimlik, teknik disiplin, sürdürülebilirlik ve profesyonel standartlar üzerinden değerlendirildiğine dikkat çeken Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nin bu dönüşümde stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

22'ncisini düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerinin Türk mutfağını yalnızca tarifleriyle değil; tekniği, disiplini ve kalite anlayışıyla dünya sahnesine taşıyan önemli bir platform olduklarını belirten Özerk, amaçlarının Türk mutfağının marka değerini yükseltirken, uluslararası ölçekte kabul gören standartlarla daha sürdürülebilir bir temsil modeli oluşturmak olduğunu kaydetti.