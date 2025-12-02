Gerçekten Türkiye'de yapılmaz denilen bir çok şeyi 23 yıldır iktidar olan AK(P) Parti yaptı... Bu iktidarın son 10 yıldır bir ortağı da var. O da MHP...

Konumuz, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14.Leo'nun 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı ziyaret...

Papa'nın Türkiye'ye geliş nedeni, İznik Konsili'nin 1700.Yılı nedeni ile İznik'e gelip orada çakma ekümenik olan Fener'deki kilisenin papazı ile birlikte dünyaya görüntülü bir mesaj vermek...

Halbuki Atatürk 100 yıl önce "Türkiye'nin dini ve milli egemenliğine gölge düşürülemeyeceği" gerekçesiyle böyle bir toplantıya izin vermemişti. Keza Osmanlı Padişahları da benzer gerekçelerle hareket ederek aynen Atatürk gibi davranmışlardı...

O zaman şimdi ne değişti de, bu izin iktidar tarafından verildi? Hem de kendisini mütedeyyin olarak niteleyen bir iktidar tarafından!

Papa'nın göreve geldikten sonra bu ilk yurt dışı ziyareti... 28 Kasım'da İznik'te yapılacağı belirtilen törene ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katılacağı söyleniyor.

Ziyaret öncesi Papa'nın Genel Vekili Baldassare Reina'nın başında bulunduğu 38 kişilik Vatikan heyeti 05 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesinde dikkat çeken ziyaretler yaptı.

Benim bu yazıyı yazmama sebep olan asıl gelişme ise iktidarın yayın organı Yeni Şafak gazetesinde 25 Kasım 2025 (yani bugün) Ahmet Özay imzalı "Papalık Anadolu'da Gücünü Kaybetti" başlıklı yazı oldu.

Ahmet Özay aslında bu yazıda Vatikan'ın amaçlarını ve hedeflerini özetliyor. Ancak başlık iktidara gölge düşürmesin diye gazete yönetimi tarafından atılmış diye düşünüyorum.

Ahmet Özay, babasından duyduğu "Oğlum bunların hepsinin gözü İstanbul'da, fırsatını bulsalar..." sözü ile her şeyi özetliyor!

O zaman bu fırsatın Türkiye tarafından (iktidar) onlara altın tepsi içinde sunulması ne anlama geliyor?

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan ve Vatikan'ın Türkiye'de gücünü kaybettiği başlığı ile sunulan yazıda aksine; "Temsili Başpiskoposlar", "Gönüllerdeki Konstantiniye", "İzmir Yöresi", "Anadolu'ya Yaklaşım", "Vatikan'ın Resmi Temsili" ve "Bugünkü Durum" başlıkları ile Vatikan'ın Türkiye'de ne kadar etkin olduğu anlaşılıyor...

Ancak yazar, "Vatikan'ın 'Görünmez Kilise' ve 'Görünmez Kardinaller' siyaseti izlediği ve gizli gündemi olduğu bir vakadır" diyor anlattıklarında!

Başlık ve içerik açısından garip bir durum var bu yazıda!

Bakalım, Papa bu üç günlük ziyaretde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da bulunan anıt mezarını ziyaret ederek "ben Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve dini egemenliğini tanıyorum" mesajını verecek mi?

Yoksa sadece İznik, Ayasofya Camii ziyaretleri ve Volkswagen Arena'da yapılacak ayine katılıp geri mi, dönecek?

Türk Milleti bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da bilgisiz ve sessiz bir durumdadır.

Konu ile ilgili protesto da bulunmak üzere 10 Mayıs 2025 tarihinde İznik'e gitmiştim.. İznik'te tenzih ettiğim insanlar hariç tepki ile karşılaşmıştık. Bizi olayları provoke etmekle suçlamışlardı. Oysa ki, biz vatan savunması yapıyorduk ve laf işitmiş olduk. Bize "bırakın Papa gelsin, turistik hareketlenme olsun, üç kuruş para kazanalım" demişlerdi....

Demek vatan, millî menfaatler ve devletin güvenliği halkımız tarafından "üç kuruş para kazanma " uğruna terk edilir olmuş!

Bu konu çok önemlidir. Vatikan'ın faaliyetleri dini değil siyasidir. Keza Fener Rum Baş Papazlığı'nında öyle...Yapılacak iş devlet olarak bu faaliyetleri önlemek ve halk olarak tepki göstermektir.

İnsan ister istemez soruyor: Türkiyeli Müslümanlar nerede? Filistin ve Gazze için sokağa dökülenler ne yapıyor? Cemaat ve tarikatler müritlerine bunları anlatıyor mu? Milliyetçiler tepki gösterecek mi?

Yoksa her zaman olduğu gibi kolayca söylenen yalanlardan biri olan "Vatikan Anadolu'da gücünü kaybetti" masalına inanacakmıyız?

Özcan PEHLİVANOĞLU

25 Kasım 2025 / Ankara