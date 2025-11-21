Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 27 Kasım -13 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ANTALYA (İGFA) - Sanatseverlerin her yıl heyecan ve merakla beklediği Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi 'Uluslararası Antalya Piyano Festivali' yine yıldızlar geçidine sahne olacak.

Festival bu yıl da Türkiye ve dünyadan birçok sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Festivalin ilk etkinliği Sokakta Müzik Ziyafeti olacak. II. Attalos Heykeli önünde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Genç Yetenekleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosunun yer alacağı müzik dinletileri yapılacak.

Dinletiler, 22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günü saat 14:00-17:00 arasında gerçekleştirilecek.

AÇILIŞTA CEM ADRİAN KONSERİ

Türkiye'nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 25'inci kez müzikseverlerle buluşacak. Piyano Festivali'nin açılışı 27 Kasım Perşembe günü Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Türk müziğinin güçlü ve büyüleyici seslerinden biri olan Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseri ile gerçekleşecek.

GÖKHAN AYBULUS'TAN PİYANO RESİTALLERİ

Dünya çapında orkestralarla ve sanatçılarla verdiği konserlerle büyük beğeni kazanan, başarılarını çok sayıda ödülle taçlandıran ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde profesör olarak çalışmalarına devam eden Gökhan Aybulus festivalde piyano resitalleri varyasyonlarını seslendirecek. Aybulus, 29 Kasım Cumartesi Antalyalılara müzik ziyafeti sunacak.

JAMAL ALİYEV & ECE DAĞISTAN KONSERİ

'30 yaş altı dünyanın önde gelen 30 müzisyeni' arasında gösterilen Jamal Aliyev ve Viyana Müzik Akademisi konser piyanistliği eğitiminin ardından kariyerinde gerçekleştirdiği klasik ve farklı türlerde akustik projelerle müzikseverlerin yakından takip ettiği piyanist Ece Dağıstan, 3 Aralık Çarşamba günü Antalyalı izleyicilerle buluşacak.

MAVİ SİYAH İLE ENDÜLÜSTEN ANADOLU'YA

Seslendiği eserlerde Flamenko Müziği Türk Motifleriyle birleştiren ve aynı zamanda Flamenko'nun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden olan Mavi Siyah, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 'Endülüs'ten Anadolu'ya' eserlerini seslendirecekler. 5 Aralık Cuma günü gerçekleşecek konserde gruba dansçılar da eşlik edecek.

GENÇ YETENEKLER DE SAHNE ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın genç yetenekleri de festival süresince seyirci ile buluşacak. 6 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek konserde genç yetenekler sanatlarını sergileme imkanı sunacak.

BARIŞ BÜYÜKYILDIRIM DA FESTİVALDE

Solo ve oda müziği, caz ve yirminci yüzyıl müziğini de kapsayan çeşitli türlerde çok yönlü müzisyen olarak kendisini kanıtlayan, dünyanın çok ülkesinde verdiği prestijli resitallerle ve aldığı derecelerle başarılarını süsleyen ve halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında akademik hayatına devam eden Barış Büyükyıldırım festivalde; 10 Aralık Çarşamba günü G. F. Handel, Franz Liszt, Sorgen, George Gershwin ve Terry Riley eserlerinden seslendirmeler sunacak.

KAPANIŞTA IGUDESMAN & JOO KONSERİ

Konserlerinde Mizah, pop kültür, klasik müzik ve şovu aynı sahne buluşturan ikili ilham verici ve çılgın konserleri serisine Antalya'da da devam edecek.

Igudesman & Joo, 2005 yılı sonunda ikili konserleri bitireceği için Antalya Piyano Festivali izleyicileri 13 Aralık Cumartesi günü ikilinin son konserlerinden birini izleme fırsatını bulacak.