ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin toplumun tüm kesimlerince bilinmesi ve benimsenmesi hedefiyle 81 ilde imza kampanyası başlatıldı.

Sivil bir inisiyatifle hazırlanan sözleşme, ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından imzalanarak kamuoyuna sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzası ve tüm dünyaya yaptığı destek çağrısı, dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Bakanlık koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla şehir merkezlerinde stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda sözleşme vatandaşların imzasına sunulurken, dijital dünyanın çocuklar için doğru kurallar, güçlü denetimler ve bilinçli ailelerle güvenli bir fırsata dönüşebileceği vurgulandı. Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında; sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve eğitim kurumlarıyla iş birliği yapılarak afiş, broşür, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerlerle toplumsal bilincin artırılması hedeflendi.

Bakanlık, bu çalışmalarla çocukların dijital dünyada haklarını bilen, kendini güvende hisseden ve bilinçli bireyler olarak güçlenmesini amaçladı.