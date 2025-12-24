Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde sosyal yaşamı güçlendirmek, vatandaşların ortak kullanım alanlarını zenginleştirmek ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla ilçe genelinde kent mobilyası dağıtımı gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'birlikte yönetim' ilkesi doğrultusunda ilçe belediyeleriyle koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda farklı alanlarda kullanılmak üzere Köyceğiz'ekent mobilyası desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı içerisinde Köyceğiz'e kazandırılan kent mobilyaları kapsamında; bank, piknik masası ve çatılı piknik masası ilçe genelindeki parklar ve okulların kullanımına sunuldu. Ayrıca Kordon, Çayhisar Mahallesi ve Pınar Mahallesi olmak üzere 3 farklı noktaya çocuk oyun grubu kurulurken, Pınar Mahallesi'ne spor aleti yerleştirildi.

Yunus Emre Ortaokulu Okul Müdürü Fatih Şaylan, 'Kurumlarımız okullarımızın güzelleştirilmesi ve öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda vakit geçirmesi için ellerinden geleni yapıyor. Okulumuza kazandırılan piknik masaları için emeği geçen herkese teşekkür ederiz.' dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal yaşamı güçlendiren ve eğitime katkı sunan desteklemelere büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, parkların yanı sıra okullarımıza kazandırdığımız piknik masalarıyla öğrencilerimizin sosyal alan ihtiyaçlarına da katkı sunduklarını söyledi.