Kocaeli'de kent genelinde inşa ettiği yeni parklarla çocukların yüzünü güldüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da mevcut parklardaki bakım ve onarım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çocuk oyun gruplarının bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, oyun alanlarında oluşan hasarları ve zamanla eskiyen bölümleri düzenli olarak tespit ederek gerekli müdahaleleri yapıyor.

Çalışmalar kapsamında öncelikle risk oluşturan alanlar belirleniyor, ardından oyun gruplarının tamir ve bakımı gerçekleştiriliyor. Zemin yapısına uygun şekilde kum serimi ve yumuşak zemin kaplamaları yenilenirken, aydınlatma sistemleri de kontrol edilerek arızalar gideriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu çalışmalarla çocukların daha güvenli, sağlıklı ve konforlu ortamlarda oyun oynamasını hedefliyor. Kentteki oyun alanlarının güvenliğinin artırılması olası kazaların önüne geçilmesini amaçlıyor.