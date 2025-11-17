Cumhurbaşkanı ve AKP’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kez CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na yenilince kara kara düşünmeye başlamıştı. Çünkü ona göre İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybederdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok önem verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde üst üste iki kez CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na yenilince kara kara düşünmeye başlamıştı. Çünkü ona göre İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybederdi. Yoksa bu dalga ülkenin diğer kentlerine de sirayet edecek ve çok sevdiği iktidarından olacak mıydı? Erdoğan ve hükümeti, hangi parti kazanırsa kazansın genel idarenin belediye ile birlikte yurttaşların daha güvenli ve gönençli bir hayata kavuşması için çalışacağına, İstanbul Belediyenin ayaklarına pranga vurmaya başladı. Onu meşru saymadı, madem ki kendisinin en güvendiği adamlarını öne sürdüğü halde seçimi kaybetmişti, İstanbul, muhalefete de yar olmamalıydı. Hükümetin bunun için bazı önlemler aldığını herkes biliyor. Belediye gelirlerine el koymaya, geçmişten kalan alacakları tahsil etmeye, projelerine engel olmaya çalıştığını da herkes gördü.

Yüksek Seçim Kurulunu da alet ederek ilk belediye seçimlerini iptal etmesine rağmen, İstanbul halkının daha büyük bir oy oranıyla muhalefetin adayına oy verme nedenini Erdoğan anlamamış veya kabul etmemiş görünüyor. İstanbulluların çoğunluğu artık iktidar partisinden ve onun başındaki Erdoğan’dan bıkmıştır. Onu istememektedir. Çünkü bu iktidar, Belediye gelirlerini kendi yandaşları arasına paylaştırmakta ısrarlıdır. Terazinin ayarı iyice bozulmuştur. Öyle bir yönetimle doğru dürüst bir kapitalizm bile sürdürülemez.



Ekrem İmamoğlu Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözü yükseklerdedir. İlçe ve iki kez kazandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yetinecek gibi değildir. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçtaroğlu’nun başkan yardımcılığına razı olmuş ise de cumhurbaşkanlığına giden yolları döşemelidir. Bunun için önce CHP yönetimini istediği kadrolardan oluşturmalı ve kendisini partinin adayı olarak ilan etmelerini sağlamalıdır. Kılıçtaroğlu’na karşı desteklediği Özgür Özel İmamoğlu için derhal kolları sıvayarak, CHP’nin kamuoyu yoklamalarında birinci parti gözükmesinden de güç alarak erken seçim istemeye başlamıştır.

Özgül Özel

Özgül Özel, daha önce milletvekilliği ve partisinde yöneticiliklerde bulunduğu halde, genel başkan seçildikten sonra Türkiye siyasi hayatının ortasına deyim yerindeyse bir bomba gibi düştü. Türkiye’nin çok partili hayatında söz ustası Osman Bölükbaşı, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’i aratmayacak bir belagate sahip olduğu anlaşıldı. Düzgün ve kızlı konuşmakta, olayları çabuk kavramakta ve anında tepki verebilmektedir. Bir güne birçok işi sığdırmaktadır. Geceleri uykusunu alıp almadığı merak edilmektedir. Muhakemesi oldukça sağlamdır. Halka özgürlük ve refah vaat etmekte, partisinin solundaki kişilerin ve Kürtlerin desteğini de almak isteyen bir strateji izlemektedir. Zaafı ise, partinin başındaki kişi olarak cumhurbaşkanlığına giden yolun taşlarını döşemek yerine, çalışmalarını Ekrem İmamoğlu’na endekslemiş olmasıdır.

Direniş aracı mitingler

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı günden başlayarak haftanın iki günü biri İstanbul ilçelerinden

birinde, diğeri bir kent merkezinde düzenlediği mitinglerin ise benzeri siyasi hayatımızda

görülmemiştir. Meydanlara kalabalıkları toplamış ve onlarla iletişimini başarılı bir biçimde kurmuştur.

Tekrarlarla, kalabalıklara daha önce sol-sosyalist partilerin toplantılarında söylenmekte olan bazı

slogan ve marşları geniş kitlelere mal etmeyi başarmıştır. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya

hiçbirimiz” bunlardandır. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Nazım Hikmet’in hapisliği döneminde yazdığı

“Yiğidim, aslansım burda yatıyor” şiiri Uğur Mumcu gibi katledilen devrimciler için söylenirken onu

Silivri’de tutuklu İmamoğlu ve arkadaşlarına adapte etmiştir. Mitinglerin demirbaş marşlarından biri

olan Gençlik Marşı da muhalefetin mücadele azmini dile getirmektedir.

Dört bin sayfalık iddianame

İmamoğlu ve arkadaşları için açılan davanın esas amacı onu çeşitli suçlardan mahkûm ederek

cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemektir. Onun kadar önemli olan ikinci amacı da İstanbul’un

gelirlerine el koymaktır. İddianame, Hükümetin, yolsuzluklara karşı olduğunun değil, yolsuzluk

bahanesi ile İmamoğlu’nun adaylığını engelleme ve CHP’nin zaafa düşürülmesidir. Bunun herkes

tarafından görülen kanıtı, başta kendi başbakanlığı döneminde bakanları çeşitli yolsuzluklara

karıştığının belirlenmesine rağmen onlar hakkında dava açılmasını önlemesidir. Belediyelerde

ihaleler nedeniyle büyük paralar döndüğü ve ilgililerden en azından bir kısmının bundan nimetlendiği

halde AKP’li belediyeler hakkında böyle bir soruşturmaya gidilmemektedir. Meşru olmadığı belli olan

bir para yığınını “Sıfırla oğlum sıfırla” sözleriyle saklamaya çalışma çabası unutulmadı.

Haklarında birçok yolsuzluk iddiası bulunduğu halde, AKP’li siyasetçiler, yerel yöneticiler ve

müteahhitlerden hesap sorulmamasının nedeni iktidarın ellerinde olmasıdır. Bunları kovalayacak

kolluk güçleri, araştırıp soruşturacak yargı, millete anlatacak medya iktidarın elinde bulundukça da

yolsuzlukları soruşturmak ve mahkûm etmek mümkün olmayacaktır. Bunlardan hesap sorulması,

ancak iktidarın el değiştirmesiyle mümkündür. Erdoğan hesap sorulmasını önlemek için de canhıraş

bir biçimde devlet gücünü harekete geçirmektedirler.

Ne Var Bunda? Herkes Yapıyor.

İktidar, bütün gücüyle CHP’ye yüklendiği ve ona ağır cezalık suçlar yüklediği halde, anketlerde CHP’nin

oyu düşmüyor. Çünkü partilerin taraftarları, oy verdikleri kişilere bağlılıklarını haksız kazanç edinip

edinmediğine göre değil, kendilerine ne koklattığı ile belirliyor. Öyle olmasaydı, AKP’nin oyları en

aşağılarda seyrederdi. Onun için taraftarlarının “çalıyor ama çalışıyor” sözleri her şeyi açıklar. Bu

iddianame, CHP taraftarlarını partilerinden caydırmayacak. Onu bırakıp AKP’ye oy verseler, onun

yıllardır daha büyük hortumların başında oturduğunu biliyorlar.

Ankara’dan memlekete gidenlere “Orada ne var ne yok?” diye sorarlar. Bir gidişimde bir muhterem

kişi bana da Ankara’da neler olduğunu sordu. Özal’ın Millî Eğitim Bakanının bir gazeteci ile aşk

yaşadığı haberinin şu sırada en çok konuşulan konu olduğunu söyleyince hayret etti. “Ne var bunda

her erkeğin yapmak istediği şey” dedi. İstanbul Büyükşehir’de bazı kişilerin haksız kazanç elde etmeye

çalışması için de “Ne var bunda, çoğu iktidar sahibinin yaptığı şeydir. “Bal tutan parmağını yalar” diye

boşuna söylememişler.

İmamoğlu davasının niteliği

İmamoğlu davası, 1925, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 sonrası açılan toplu davalara ve

Ergenekon, ardından Fetullahçı örgütün yargılamalarına benziyor. 1925 Takriri Sükunu hükümetin

muhalefete yaptığı bir darbe idi. Askerî Darbeler sonrasında çok sanıklı davalar açıldı. Bunlardan biri

olan ve 1971’de açılan Dev-Genç davasında yargılananlardan biriydim. 500 sanıklı ve iddianamesi

bunun beşte birinden daha ince olan Dev-Genç Davası yaklaşık üç yıl sürmüştü. Söz ve yazılarımdan

ötürü 9 yıl 10 ay hüküm giydim. Anayasa Mahkemesi’nin af yasasını lehimize yorumlaması üzerine üç

yıl iki ay yattıktan sonra çıktım ve mesleğime döndüm. Dolayısıyla bu tip davaların niteliği hakkında

yaşamışlıktan gelen görüşlerim var. Ancak bir süreden beri askerî darbelerin yerini hükümet darbeleri

almış bulunuyor.

Bu davanın, yıllarca süreceği anlaşılıyor. Erdoğan’ın mahkemeye bırakmadan mahkum ettiği bu

davanın sanıkları kolay kolay beraat edemez. Hüküm vermeden önce ince eleyip sık dokuyacak bir

mekanizmanın da ortada olmadığı görülüyor. İmamoğlu’nun ancak bir CHP iktidarında hapisten

çıkacağını sanıyorum. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adaylığı engellenecektir. Diploması iptal edilerek

adaylığının önü zaten kapatılmış bulunuyor. Gene de “Gün doğmadan neler doğar!” sözüne inanmak

gerekir.,

Bakarsın hükümet için daha büyük bir gaile çıkar iki tarafla da vuruşmak zor olacağından

Ergenekon’da olduğu gibi bütün sanıklar bırakılır.

CHP Ne Yapmalı?

CHP’nin bu aşamada yapması gereken, haksız yere tutuklandıklarına inandığı üyelerini siyasi ve

hukuki olarak savunmaktır. Herhalde bunun için en etkili hukukçuları devreye sokacaktır. Fakat,

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar etmenin bir faydası yoktur. Söz aramızda,

cumhurbaşkanlığı için İmamoğlu zaten uygun kişi değildi. Kamuoyu yoklamalarında Ankara

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açık ara önde görünmekteydi. Bunları, daha önce

yazdığım için rahat konuşuyorum. İmamoğlu kendi adaylığını partiye dayatmıştı. Bunun için AKP’nin

yanaşmayacağı biline biline bir erken seçim ısrarında bulunulmuştur.

Bu iddianame ve tutuklamalardan CHP için çıkan bir ders de vardır. Başında bulunduğu yerel

yönetimlerde mali harcamalarda kılı kırk yararak hiç kimsenin bu konuda şikâyetine meydan

vermemek. Bu, karşısındaki kişilere koz vermemekten öte zaten ahlaki bir zaafın önüne geçmek için

de gereklidir. Parti, bu konudaki denetim mekanizmalarını kendisi kurmalı, kamunun malını ister

kendisi için, ister parti faaliyetleri için çalanları cezalandırmalı ve partinin dışına atmalıdır.

Ben Şöyle Düşünüyorum

Bana gelince, Hükümetin İstanbul Büyükşehir Belediyesine yaptığı haksızlıklar konusunda çok şey

yazdıysam da İmamoğlu’nu da gerektiğinde eleştirdim. Bu konudaki ilk yazım 30 Ocak 1920 tarihle

“Tatilde Kayak Keyfi” başlığını taşıyordu. İkincisi 28 Ocak 2022’de paylaştığım “İngiliz Büyükelçi ile

Balıkçıda” yazısıdır. 13 Şubat 2015 tarihli yazım “Muhalefetin Başkan Adayı Nasıl Belirlenmelidir?” idi.

Nihayet 17 Mart 2025’te “Pişmiş Ata Su Katmak Gibi Olmasın Ama” başlığın taşıyordu ve adaylık

konusunda yapılan aceleciliği eleştiriyordum. Benim hayal ettiğim cumhurbaşkanı adayı, az ve öz

konuşan, ağırbaşlı ve servet sahibi olmayan bir akil kişidir. Seçim çalışmasını o değil, partisi ve

taraftarları yapar. O kendisini aday göstermez. Onu aday gösterirler.

Sonuç olarak İmamoğlu İddianamesi, siyasi hayatımızın nasıl kurgulanmak istendiğini gösteren bir

belge olduğu kadar millet için çıkarılacak derslerle doludur. (17 Kasım 2025)