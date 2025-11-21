Ordu Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla başlattığı altyapı seferberliğini sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Altınordu ilçesinde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yağmur suyu hattı yatırımlarını tek tek hayata geçiren ekipler, son olarak Cumhuriyet Mahallesi 1388 Nolu Sokak'ta 400'lük koruge boru imalatına başladı.

Çalışmalar kapsamında sokak boyunca yağmur suyu toplama kapasitesi artırılırken, mevcut hatlardaki yetersizlik nedeniyle oluşan taşkın ve birikintilerin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yeni imalatla birlikte bölgenin yağmur suyu altyapısı güçlendirilerek konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısı sağlanacak.

BAŞKAN GÜLER DÖNEMİNDE 51 KM YAĞMUR SUYU HATTI

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başladığı günden bu yana Altınordu'da 51 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa eden Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kronik hale gelen su baskını sorunlarını çözmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Özellikle ani ve şiddetli yağışlarda yaşanan mağduriyetleri en aza indirmeyi hedefleyen Büyükşehir ekipleri yağmur suyu altyapısını modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuyor.

Yeni hattın tamamlanmasıyla birlikte, Cumhuriyet Mahallesi'nin uzun süredir çözüm bekleyen yağmur suyu sorunu büyük ölçüde giderilmiş olacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi planlama doğrultusunda farklı mahalle ve sokaklarda çalışmalarına devam edecek.