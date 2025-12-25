Kocaeli Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda; İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yıldönümünde saygıyla anıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Şahsiyeti, duruşu, düşünceleri ve eylemleriyle Türk gençlerine model olacak en önemli şahsiyetlerden birisi olan İstiklal Marşı'nın Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89.yıl dönümünde Gölcük'te anıldı. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen anma programında, Ersoy'un düşünce ve edebi hayatı hakkında salondakilere önemli bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca Akif'i anma etkinlikleri kapsamında ortaokul ve liseler arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZILMA SÜRECİNİ ANLATILDI

Kavaklı sahilinde bulunan Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende; günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan video gösterimi ile devam etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Törende daha sonra ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner tarafından takdim edildi.