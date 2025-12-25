Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Otizm Derneği'ni ziyaret ederek otizmli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımı için projeler görüşüldü. Kahveci, dernek çalışmalarına destek sözü verdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda Kütahya Otizm Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Kütahya Otizm Derneği Başkanı Mehmet Kabadayı, dernek yönetimi ve otizmli bireylerimizle bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, otizmli bireylerimiz ve ailelerinin yaşadığı süreçlere dair kapsamlı bilgi aldı. Ziyaret sırasında, otizmli bireylerimizin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, eğitim ve farkındalık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yürütülen projeler ele alındı. Belediyemiz ile sivil toplum kuruluşları arasında kurulabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, bu alandaki sorumluluklara da dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacağını belirterek, Kütahya Otizm Derneği'nin özverili çalışmalarından dolayı Dernek Başkanı Mehmet Kabadayı ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Dernek Başkanı Mehmet Kabadayı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kütahya Belediyesi'nin desteğinin dernek çalışmaları ve aileler için büyük bir moral ve güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.