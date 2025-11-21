Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de yaptığı konuşmada, 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi ve İşveren Buluşmaları' projesinin işgücü piyasalarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İZMİR (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi ve İşveren Buluşmaları'nın 10'uncu toplantısında İzmir'de konuştu.

Bakan Işıkhan, İzmir'de gerçekleştirilen programda şu mesajları verdi:

'Bugün Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi ve İşveren Buluşmaları'mızın 10'uncu durağı için İzmir'deyiz. Bu projeyi, çalışma hayatını her alanda güçlendirmek, emeğin hakkını daha fazla korumak, işçilerimizin ve işverenlerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkemizin yeşil ile dijital dönüşüm sürecine öncülük etmek amacıyla başlattık.Dünyada işgücü piyasalarında çok kapsamlı bir dönüşüm yaşanıyor. Biz bu değişimin farkındayız. Tüm tarafları aynı platformda buluşturarak istişare mekanizmalarımızın vizyonumuza katkı sunmasını, ortak çözüm yolları üretmesini istiyoruz.Kamu, işçi ve işveren temsilcileri olarak birlikte hareket ettiğimizde, işgücü piyasalarımızı yaşanan değişimlere daha uyumlu ve çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımıza inanıyorum.'

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1991776210892763456