Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle şehit ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla her ay düzenlenen Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Ulu Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, Aralık ayında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, vefat eden gazilerimiz ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gazilerimizin ruhuna dualar okundu.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen programda, birlik ve beraberlik içerisinde dualar edildi, öğle namazı kılındı ve geçmişten bugüne vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Öğle namazı sonrasında Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat tarafından Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan helvalar vatandaşlarımıza ikram edildi.