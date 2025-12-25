Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerinin konuğu bu kez SAÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri oldu. Güney rotasına gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler doğal, tarihi ve kültürel mekanları yerinde inceledi.

Programın başlangıcında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'ndakeyifli bir yürüyüşgerçekleştiren katılımcılar, akabinde Alifuatpaşa'dabulunan 2. Bayezid Köprüsüve Ali Fuat Cebesoy Müzesi'ni ziyaret etti. Programın son bölümünde Tarihi Taraklı ilçesi ve Pamukova Esentepe Park'ı ziyaret eden öğrenciler, gün boyu oldukça keyifli zamanlar geçirdi.