Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar öncesinde doğabilecek taşkın ve sel risklerine karşı tedbirlerini alırken, kent genelindeki dere yataklarında, ızgara ve rögarlarda temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent olmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar öncesinde BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Periyodik temizlik ve bakım işlemlerini sürdüren ekipler, taşkın risklerini en aza indirmeyi, çevre güvenliğini sağlamayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda Gürsu'da meydana gelen yangının ardından hazırlanan teknik raporda, toprağın suyu emme oranının yaklaşık beş kat azaldığı tespit edildi. Söz konusu durumun yoğun yağışlarda yüzey akışını artırarak taşkın riskini yükseltebileceğine dikkat çekilirken; Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri İğdir Mahallesi'ndeki dere yatağında kapsamlı bir çalışma başlattı. Toplam 1000 metrelik alanda bir hafta boyunca temizlik işlemlerini yürütecek olan ekipler, dere tabanı yanlarındaki kargı, ot, çöp ve katı malzemeleri kepçelerle temizliyor.

İğdir Mahallesi Muhtarı Ercan Sakın, yürütülen çalışmanın bölgedeki olası taşkınlara yönelik hayati önem taşıdığını belirterek Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

KESTEL'DE RİSKLER ORTADAN KALDIRILIYOR

Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'ndeki dere yatağında da bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını başlatan BUSKİ ekipleri, toplam 1100 metrelik dere hattında biriken atıkları, sürüklenen malzemeleri ve yabani otları kepçelerle topluyor. Yaklaşık 3 hafta sürecek işlemlerin ardından suyun akış kapasitesinin artırılması ve olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Barakfakih Mahallesi Muhtarı Ahmet Akbulut, yapılan çalışmalarla bölgenin güvence altına alındığını ifade ederek Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yağmur suyu ızgarası temizlik çalışmalarını da hızlandıran ekipler, trafik akışının kesintiye uğramaması için çalışmalarını özenle sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yer alan ızgara ve rögarlarda temizlik yapan ekipler, 13 ilçeye bağlı 365 mahallede 71 bin 100 adet yağmur suyu ızgarası temizledi.