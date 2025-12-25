Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili (İBB) Nuri Aslan ile birlikte İdealtepe 50. Yıl Korusu ve Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Maltepe'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Recep Korkut ve İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez de incelemelere eşlik etti.

İlk olarak İdealtepe 50. Yıl Korusu'nda yürütülen çalışmaları inceleyen Aslan ve Köymen, burada çalışmaları yürüten ekipten bilgi aldı. 1973 yılında yapılan parkın yenileme çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ifade eden Aslan, parkın kısa sürede Maltepelilerin hizmetine sunulacağını ifade etti. Projeyle, mahalle sakinleri ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için koruda kapsamlı bir düzenleme çalışması yapıldı.

Aslan ve Köymen daha sonra Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezerek çalışmaları inceledi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Köymen, projenin temelini CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte attıklarını hatırlatarak 'Bu proje bir yarışma düzenlenerek hayata geçirildi. İçinde Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Yuvamız İstanbul ve Kadın Danışma Birimi olmak üzere 3 birim bulunuyor. Bu 3 yapı birbirinden bağımsız bir kompleks şeklinde tasarlandı. Maltepe'mize değer katacak bu projenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim' diye konuştu.