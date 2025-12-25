Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde dört gün boyunca sürecek şenlikte, birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar eğlenceye doyacak.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Şivlilik Çocuk Bayramı' etkinliğinin resmi açılışı Konya protokolü ve binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya'da çocukların her yıl dört gözle beklediği ve coşkuyla karşıladığı Şivlilik Çocuk Bayramı bu sene de büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Geçtiğimiz yıllarda Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan ve rekor bir katılımla tüm Türkiye'de ses getiren etkinlik bu yılda çocuklar ve ailelerini Selçuklu Kongre Merkezi'nde buluşturuyor. Şenliğin resmi açılışı protokolün yanı sıra çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şivlilik gününün Konya için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, üç ayların Konya'da her zaman aynı gelenekle karşılandığını belirterek, 'Şivlilik; üç ayların başlangıcında aslında bu güzel manevi iklimin birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ikliminin bir başlangıcı olmuş oluyor ve bu geleneği de yüzyıllardır Konyamız devam ettiriyor. İnşallah bundan sonra da en güçlü şekilde bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Belki başka şehirler de örnek olacak bir geleneği, kültürü yaşatmaya hep birlikte inşallah devam edeceğiz diyorum. Üç ayların başlangıcındayız. BugünRegaip Kandili. Tüm hemşehrilerimizin, tüm İslam Alemi'nin Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Rabbim sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan Ayına eriştirsin ve sonrasında da Ramazan Bayramı'na ulaştırsın diye de dua ediyorum. İnşallah çocuklarımız aileleri ile birlikte güzel bir bayram sevincini burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde yaşayacaklar' diye konuştu.