Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kiralama ve ihale süreçlerine ihtiyaç duymadan, kendi öz kaynaklarıyla daha hızlı, ekonomik ve etkin hizmet sunmak amacıyla araç filosunu her geçen gün büyütüyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda belediye bünyesine 15 yeni kamyon ve iş makinesi daha kazandırıldı. Son alımlarla birlikte Büyükşehir Belediyesinin toplam araç ve iş makinesi sayısı 315'e ulaştı.

Yeni alınan araç ve iş makineleri, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yol yapım, bakım, onarım ve altyapı çalışmalarında kullanılacak. Araçlar, Ordu'nun 19 ilçesinde hizmet vererek ulaşım altyapısının güçlenmesine önemli katkı sağlayacak.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan yatırımla ilgili yaptığı değerlendirmede, belediyenin kendi filosunu büyüterek hem zamandan hem maliyetten büyük tasarruf sağladıklarını vurguladı. Güler, 'Vatandaşımıza daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak için kendi araç filomuzu genişletiyoruz. Böylece kiralama giderlerinden kurtuluyor, kaynaklarımızı doğrudan hizmete dönüştürüyoruz. Yeni araçlarımızla Ordu'nun her köşesine daha güçlü şekilde ulaşacağız' dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu güçlü araç filosu sayesinde altyapı, yol yapım, çevre düzenleme, temizlik ve kırsal hizmetlerdeki performansını her geçen gün artırıyor.