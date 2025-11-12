Bursa İnegöl Belediyesi, hayata geçirdiği 'Afet Çantası' ve 'İnfogöl - Dijital Belediye Asistanı' uygulamalarıyla Teknoloji Kaptanları Ödüllerinde çifte ödüle uzandı.

BURSA (İGFA) - Teknolojik yatırımlarıyla bu alanda dikkat çeken, dijital değişim ve dönüşüme verdiği önemle öncü çalışmaları hayata geçiren İnegöl Belediyesi, iki özel uygulamasıyla ödül aldı. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en prestijli organizasyonlarından biri olan Teknoloji Kaptanları Ödül Töreninde, İnegöl Belediyesi iki ayrı kategoride önemli bir başarıya imza attı. Çeyrek asırdır gerçekleştirilen bilişim dünyasının büyük buluşması Bilişim Zirvesi 25'in finalinde 'Teknoloji Kaptanları Ödülleri' sahiplerini bulurken, İnegöl Belediyesi çifte ödüle uzandı.

2 ÖZEL UYGULAMAYA 2 ÖZEL ÖDÜL

Sektör profesyonellerinin takip ettiği ödül töreninde jüri üyelerinin değerlendirmeleri ve web sitesi üzerinden yapılan oylamalar sonucunda, İnegöl Belediyesi dereceye girerek adından söz ettirdi. İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Afet Çantası' ve 'İnfogöl' projeleri, Türkiye genelinde örnek gösterildi. İnegöl Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde 'Afet Çantası - Afet Bilgi ve Yönetim Uygulaması' ile ve Maliyet İyileştirme Projesi kategorisinde ise 'İnfogöl - Dijital Belediye Asistanı' projeleriyle ödüle layık görüldü.

'ALINAN ÖDÜLLER DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONUMUZUN BİR YANSIMASIDIR'

Elde edilen bu başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Teknolojiyi insanın hizmetine sunan, sosyal fayda üreten ve kaynaklarını verimli kullanan projeler geliştirmek bizim önceliğimiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren adımlarımızı buna göre planladık ve uyguladık. İşin neticesinde bugün alınan ödüller, bizim gözümüzde doğru planlama ve uygulamaların meyvesi. Bu ödüller, ekiplerimizin özverili çalışmalarının ve dijital dönüşüm vizyonumuzun bir yansımasıdır. İnegöl'ü akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz' dedi.