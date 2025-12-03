Papa geldi. Barzani geldi. Biri dua dağıttı, öbürü mesaj. Her ikisi de bir bakıma “biz buradayız” dedi. Biz ise hâlâ, “nereden geldi bu kalabalık?” derdindeyiz. Türkiye’ye gelenler hep şaşırıyor

Türkiye son zamanlarda sonucu ne olacağı endişe oluşturan eylemlere tanıklık ediyor. Papa. Barzani geldi, biri dua dağıttı(!) diğeri kendine göre önemli mesajlar verdi. Geçmişten bugüne Türkiye’de gözü olan hir iki önder de açıkça “biz buradayız” mesajı verdi.

Ben meslek hayatımın önemli bir bölümünü siyaset muhabiri olarak geçirdim. Siyasetçilerin dillerinden anlarım. Yapacaklarını da önceden görürüm. Tabiki yanılma payımız yok mu? var tabi ki.

O günlerde bugünkü gibi yol kapamalarını görmedi. 12 Eylül darbesi sonrası bile Darbe Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in halk içindeki duruşu, bugünkü siyasetçilere göre çok daha farklıydı. Tabi ki korumaları vardı, ama halkla çok yakın bir durum sergilerdi. Bir gün Yalova’da bir programda gezerken, halkla buluştu, korumalara talimat verip yanından uzaklaştırdı.

‘Talimat vererek’ dedim, sanmayın ki halkı yanında uzaklaştırdı… Hayır korumaları yanından uzaklaştırdı. Dışarıdan takip edin mesajıydı. Biz gazetecilerle de son derece yakın dı…

Bugüne baktığımızda, dışarıdan gelen bir Papaz(!) için tüm yollar kapatıldı. Yollardan ne araç ne yaya geçebilir. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi (Samatya)’nın karşısında Fuar merkezinin orda otoparktan aracımı altın, hastanedeki hasta mı alacağım. Hastam işlemler bitti, bekleme alanında oturuyor. Ben arabamı almaya geldim, Polis üst geçitten Samatya tarafına geçen yolu kapatmış. Geçiş yasak diyor. Sordum neden bu yasak, efendim Papa Lea geçecekmiş…

Sonra Yenikapı’dan dönerim diye ilerliyorum, trafik tamamen durmuş. İlerlemiyor. Yenikapı’dan da Aksaray yönüne geçiş kapalı…

Burda da polisler ne zaman açılır diye soruyorum, saat 14’e kadar kapalı diyorlar. Saat daha 10.30…

Dedim hastanede hastam var nasıl geçeceğim…

“Bize verilen emir, biz işimizi yapıyoruz” diyor görevli polisler…

Tabi ki görevliler verilen emri yerine getiriyor. Onlara diyecek birşeyim yok.

Bu Papa için bu yollar bu derece neden kapatılır.

Tamam bir güvenlik sıkıntısı var ise, bindirin bir gizli araca gideceği yere götürün. Gittiği noktada güvenlik tedbirini de alın. Bu neder Milletin bu şekilde mağdur edilmesi. Bazı noktalarda Polis memurları ile vatandaşların sert tartışmalarını da gözlemledik.

Papa bugüne kadar izin verilmeyen noktaları bile tek tek gezip gördü Türkiye’de…

Bu Papa için 10 numara bir geziydi. Çünkü kendilerine göre, kutsadıkları alanları gezerek gördü.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo gelişi, Yolların Kapatılıp krallar gibi karşılanması…

Tabi bazılarına göre Papa 14. Leo yanında Kral da ne oluyormuş. En üstte bir makam. Aynı zamanda Vatikan Başkanı…

Türkiye bu protokolü Vatikan Başkanı na mı uyguladı, yoksa Papa 14. Leo’ya mı?

Hangi makamı önde tutu bilemiyoruz.

Ama bu kadar yükseltildiğine göre; iki makamı üst üste koymuş olmalıyız ki(!) büyüyüp ikiye katladı…

Neyse Papayı geçelim gelelim terör örgütü PKK’nın silahları bırakma işlemine…

Silah bırakma işinde de çok farklı şeyler geliyor aklıma… Şimdi Silah bırakılmasıyla Barzani’nin durumu ne olacak. Terörist Başı APO ile yapılan görüşmeler… Bir af çıktı teröristbaşı serbest bırakıldı… Barzani Kürdistan başkanı… Mevcut Kürdistan'ın başına mı geçecek APO…

Barzani buna izin verecek mi…

Rüyamda gördüm; Barzani Apo’ya suikast düzenleme planı yapıyor. APO taraftarı Kürtler ile Barzani taraftarı kürtler birbirlerine giriyor.

APO taraftarları, APO Başkan olursa, Türkiye’nin Güneydoğusunda Kürdistan'a katılacak, silahlar bırakılacak, Kürdistan Türkiye’ye bağlı bir eyalet olacak.

Türkiye’de Anayasa değişikliğinde de Eyalet Sistemi gündeme alınıp gerçekleştirilecek.

Böylece, Türklerin bu yapıya itiraz etmemesi için Türk Milliyetçilerinin önemsediği Musul Kerkük toprakları da Türkiye sınırları içine alınacak.

Bu yapıya APO destek verirken, Barzani'nin taraflarının karşı çıktığı ve karşı çıkan kürtlerin yine dağa çıkarılarak Türkiye'ye karşı silahlı saldırı yapılması planlanıyor… Bu rüyam da hiç hoşuma gitmedi… Ama yinede okurlarımla paylaşmak istedim.

Böyle rüyalar görmek yerine bu toprakların zaten geçmişte bize ait olduğu, ve bugün gelinen durumda da Kürt kardeşlerimizi de içine alacak şeklinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine katılması ne kaar güzel olur.

Çünkü Türkiye’de öyle demokratik bir rejim var ki, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı eğit suç işlemişse, kimliği temiz ise her alanda eşit haklara sahiptir. Şu anda 300’den fazla Kürt kökenli vatandaşımızın Milletvekili olduğunu biliyor musunuz…

Ne kadar güzel…

Biz biriz, birlikte varız…

Daha yazacak çok şey var ama… Yine rüyamda görmek istiyorum(!)...