Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Bursa birincisi olan İnegöl İlkokulu, çevreye duyarlı çalışmaları dolayısıyla Çevre Beratı'na layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesini İyi Uygulayan Okul Yarışmasında Bursa birincisi olan İnegöl İlkokulu, Çevre Beratı ile ödüllendirildi.

Başarı belgesi, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından imzalanarak okul müdürüne takdim edildi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bu başarı, öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konusunda farkındalık geliştirilmesi açısından örnek bir uygulama olarak değerlendirildi. Sıfır Atık Projesi ile atık üretiminin azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların eğitim ortamlarında yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Program, İnegöl İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin tebrik edilmesi, Çevre Beratı'nın takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.