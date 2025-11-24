Ticaret Bakanlığı'nın Ocak-Ekim dönemine ilişkin piyasa denetim bilançosu belli oldu. Yaklaşık 470 bin firma ve 31,6 milyon ürün denetlenirken, toplamda 2 milyar 383 milyon lira idari para cezası uygulandı. Tüketici koruma kapsamında 29 bin 92 firmayı da denetleyen bakanlık, bin 792 firmaya 549 milyon TL ceza verdi. Denetimler sürecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 10 ayında iç ticaret denetimleri ve tüketici koruma çalışmaları kapsamında önemli sonuçlar açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 339.222 firma ve 31.636.141 ürün denetlenirken, aykırılık tespit edilen 73.255 firmaya toplam 898.423.463 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 2025'in ilk 10 ayında otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında toplam 101 bin 723 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Bu denetimler sonucunda 5 bin 52 kişiye 936 milyon 328 bin 568,14 TL idari para cezası uygulandı.

Sektörel dağılımında; fahiş fiyattan 295.882.345 TL, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleriyle ilgili 290.172.370,58 TL, otomotiv sektörü 193.890.838 TL, emlak sektörü 88.653.870 TL, kuyum sektörü 19.038.653 TL, ticari elektronik ileti ve çalışma saatleri ile ilgili 48.690.491,56 TL ceza kesildi.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 29.092 firma denetleyerek aykırı eylemlerde bulunan bin 792 firmaya toplam 548.958.395,72 TL idari para cezası uyguladı.

Denetimler kapsamında ceza dağılımı ise şöyle oldu:

Sözleşme ihlalleri (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur/devre tatil): 292.266.320,72 TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 216.176.586 TL

Ürün güvenliği: 40.515.489 TL

81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde özellikle İstanbul'da 8 milyon 910 bin 529 ürün denetlenirken, aykırılık tespit edilen 163 bin 760 ürüne 602 milyon 459 bin 698 TL ceza uygulandı. Ankara'da 6 milyon 50 bin 140, Antalya'da ise 4 milyon 514 bin 52 ürün denetlendi.

Rekabet Kurumu, 2024 yılında 223 firmaya 7,7 milyar TL idari para cezası uygularken, 2025'in ilk 10 ayında 196 firmaya 11,46 milyar TL ceza uyguladı.

Ceza uygulanan sektörler arasında gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal ürünler öne çıktı.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında öncelikli hedeflerini enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele olarak belirlerken, iç piyasa dengesini sağlamak ve tüketicilerin refahını korumak için denetimlerin titizlikle devam edeceğini vurguladı.