Keçiören Belediyesi, Avrupa Birliği projeleri alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri Ofisi koordinasyonunda düzenlenen 'Erasmus+ Projeleri Bilgilendirme ve Deneyim Paylaşımı Günü' başarıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünce düzenlenen programda, Erasmus+ Programı'nın temel yapısı, güncel çağrı öncelikleri ve proje başvuru süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte, Avrupa Birliği destekli projelerin hazırlanması ve yürütülmesine dair teknik detaylar katılımcılarla paylaşıldı. Program kapsamında, Keçiören Belediyesi'nin bugüne kadar hayata geçirdiği Erasmus+ ve diğer Avrupa Birliği projelerinden elde edilen deneyimler aktarılırken proje yazımı, uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi, uygulama süreçleri ve sürdürülebilirlik konularında iyi uygulama örneklerine yer verildi. Bilgilendirme ve deneyim paylaşımı odaklı gerçekleştirilen etkinlik sayesinde katılımcılar, Avrupa iş birliği fırsatlarını yakından tanıma imkânı bulurken Erasmus+ projelerine yönelik pratik ve yol gösterici bilgiler edindi. Bilgilendirme programının sonunda gençlere katılım belgesi de verildi.

Keçiören Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri Ofisi, yerel düzeyde proje geliştirme kapasitesini artırmaya ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devem edecek.