Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Bakan Güler, terörle mücadele, sınır güvenliği ve Türkiye'nin bölgesel iş birliği konularındaki çalışmalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, 2025'in Türk Silahlı Kuvvetleri için terörle mücadelede önemli bir yıl olduğunu belirterek, '40 yılı aşkın süredir ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan terörün çözümü için başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci, sadece ülkemize değil, bölgemize de barış ve istikrar getirecek' dedi. Terörle mücadelede elde edilen başarılarda şehitler, gaziler ve ailelerinin büyük rol oynadığını vurgulayan Güler, teslim olan terörist sayısının arttığını ve sahada arama-tarama, mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

HUDUT GÜVENLİĞİ VE SINIR TEDBİRLERİ

Hudut güvenliğinin dünya standartlarında sağlandığını belirten Bakan Güler, 2025'te yasa dışı geçişlerin engellenmesi, uyuşturucu yakalanması ve teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi yönünde ciddi başarılar elde edildiğini ifade etti. Sınır güvenliğinin pek çok NATO ve bölge ülkesi tarafından örnek alındığını söyledi.

Bakan Güler, Irak, Suriye, Libya, Somali, Katar, Bosna-Hersek ve Kosova başta olmak üzere Türkiye'nin bölgesel iş birliği ve askerî eğitim çalışmalarına değindi. Irak ve IKBY ile terörden arındırılmış bir bölge hedefi doğrultusunda iş birliği sürerken, Suriye'de 'Tek Devlet ve Tek Ordu' ilkesinin uygulanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin Afrika'daki 12 ülkede Türkçe eğitim ve askerî danışmanlık faaliyetlerini sürdürdüğü, Katar ve Libya ile stratejik savunma iş birliğinin güçlendirildiği aktarıldı.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde yapıcı bir duruş sergilediğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmaya devam ettiğini belirten Bakan Güler, Kıbrıs'ta kalıcı barışın, Türk tarafının iki devletli eşit statüsünün tanınmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için aktif rol oynadığını ifade eden Bakan Güler, İsrail'in ihlallerine karşı uluslararası toplumun tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Karadeniz'de ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Türkiye'nin barış girişimlerini sürdürdüğünü ve mayın karşı tedbirler harekâtıyla bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada güç, dünyada etkinlik anlayışıyla Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Güler, 'Türkiye'nin ordusu, nerde bir barış ve güvenlik ihtiyacı doğsa ilk akla gelen güçtür' ifadelerini kullandı.

