İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik jandarma operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü duyurdu. Bakan Yerlikaya, son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında toplam 1.601 şüpheli tutuklanırken, 1.524 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Son iki haftalık operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kurduğu, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı tespit edildi.

Yakalanan 76 şüpheliden 50'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor' ifadelerini kullanarak, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini ve emeği geçenleri de tebrik etti.