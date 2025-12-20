ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftada 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve tefecilik operasyonlarında, hesaplarında 2,4 milyar TL işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, son iki haftada 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin hesaplarında son iki yıl içinde 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, yürütülen çalışmalarla çok sayıda vatandaşın dolandırıcılık, tefecilik ve hırsızlık gibi suçlardan zarar görmesinin önüne geçildi.

Operasyonlar kapsamında: 46 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2002245682825245137

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; Gaziantep'te sahte yatırım danışmanlığı ilanlarıyla dolandırıcılık, Muğla'da sosyal medya üzerinden yönlendirilen sahte yatırım siteleri aracılığıyla 244 vatandaşın dolandırılması, Balıkesir'de organize uyuşturucu ticareti ve tefecilik, Diyarbakır'da baskı, darp ve tehditle arazi tapularını ele geçirme girişimleri, Zonguldak'ta sahte 'sınavsız ehliyet' ilanlarıyla dolandırıcılık, Sivas'ta ise tefecilik faaliyetleri tespit edildi.

Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik ederek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.