Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlere özel mektuplar gönderdi. Mesleğe yeni başlayan, kıdemli ve emekli öğretmenlere ayrı ayrı hitap eden Bakan Tekin, öğretmenliğin kalbe dokunan yönünü vurgulayarak 'Bu kutsal yolculukta tüm imkânlarımızla sizin yanınızdayız' mesajını verdi.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kaleme aldığı mektuplar, öğretmenlerin cep telefonlarına gönderildi.

Bakan Tekin, öğretmenliğin bir öğrencinin hayatında bıraktığı derin izlere, mesleğin taşıdığı sorumluluğa ve eğitimcilerin toplumdaki yerine dikkat çekerek tüm öğretmenlere teşekkür etti.

'ÖĞRENCİLERİN GÖZLERİNDEKİ IŞIK, ÜLKENİN GELECEĞİNİ AYDINLATACAKTIR'

Bakan Tekin, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere yazdığı mektupta öğretmenliği 'gönülleri aydınlatan, toplumu dönüştüren bir sorumluluk' olarak tanımladı. Bu kutlu yolculukta sevgi ve sabrın önemine vurgu yapan Tekin, 'Bir öğrencinin kalbine temas etmek, onunla gönülden bağ kurmak bir ömür sürecek dönüşümün ilk adımıdır. Sizler Türkiye Yüzyılı'nın öğretmenlerisiniz, Bakanlığımız her zaman yanınızdadır' ifadelerini kullandı.

KIDEMLİ ÖĞRETMENLERE: 'SİZ BİR NESLİN ZİHNİNİ VE KALBİNİ İNŞA ETTİNİZ'

Meslekte uzun yıllarını geride bırakmış öğretmenlere yönelik mektubunda ise Tekin, eğitimcilerin yıllar boyunca gösterdiği fedakârlıkları selamladı.

Her öğrencinin hayatına dokunan bir davranışın bile yön belirlediğini söyleyen Bakan Tekin, 'Bugün 'Hayatımı değiştiren bir öğretmenim vardı' diyen ne çok insan var: Tecrübeleriniz genç öğretmenlere pusula oldu. Bu ülkenin çocukları adına minnettarız' dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE: 'EMEĞİNİZ KALPLERDE KARŞILIĞINI BULDU'

Emekli öğretmenlere hitabında ise ömür sermayesini ülkenin çocuklarına adayan eğitimcilerin taşıdığı değere dikkat çeken Tekin, yıllar sonra bile öğrencilerinden gelen bir selamın 'harcanan emeğin yerini bulduğunun en kıymetli işareti' olduğunu belirterek, ve Bilginin yanına ölçüyü, başarının yanına insan kalmayı koydunuz' dedi.

Gönderilen üç mektupta da ortak vurgu; öğretmenliğin bir ülkenin geleceğini şekillendiren, iz bırakan ve büyük sorumluluk taşıyan bir görev olduğu yönünde oldu.