Ticaret Bakanlığı, Avrupa'ya açılan en stratejik kara sınır kapılarından Kapıkule'de ticari araç geçişlerinde tüm zamanların günlük rekorunun kırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, gümrük ve lojistik altyapısında yürütülen modernizasyon ve dijitalleşme çalışmalarının somut sonuçlarını vermeye devam ettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ticari araç geçişlerinde tarihi bir rekora ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, 7 Aralık 2025 tarihinde Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan bin 753'ü giriş, bin 689'u çıkış olmak üzere toplam 3 bin 442 ticari araç geçiş yaptı. Bu rakam, Kapıkule'de bugüne kadar ulaşılan en yüksek günlük işlem seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık, söz konusu rekorun gümrük idarelerinin artan işlem kapasitesini, dijitalleşme ve modernizasyon odaklı uygulamaların sahadaki başarısını ve lojistik süreçlerin daha hızlı, etkin ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu bu gelişmenin, Türkiye'nin dış ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi ve ihracatçıların rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, dış ticaretin tüm taşıma modlarında hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gümrük kapılarındaki altyapı yatırımlarının, personel kapasitesinin ve operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.