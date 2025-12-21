Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonunda Beyaz Doğu'nun eşsiz manzaraları ve tarihi duraklarıyla yolculukseverleri beklediğini duyurdu. 22 Aralık 2025 itibariyle başlayacak olan seferlerde tarihi duraklarda yolculuk 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin en özel tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonunda yeniden seferlerine başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında, beyaza bürünen şehirler, raylara eşlik eden hikâyeler ve tarihi duraklarla yolculara unutulmaz bir deneyim sunan Turistik Doğu Ekspresi'nin 1 Mart 2026'ya kadar yolculuk yapacağını açıkladı.

Turistik Doğu Ekspresi Yeniden Raylarda! ????❄️



2025-2026 kış masalı yarın başlıyor: ????️



Beyaza bürünen şehirler, pencereden süzülen manzaralar ve raylara eşlik eden hikâyelerle bu eşsiz yolculuk 1 Mart 2026'ya kadar sürecek. ????️✨



Doğunun beyazına, kültürüne ve hatıralarına: pic.twitter.com/S65OmEGi1o — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 21, 2025

Bakan Uraloğlu, paylaşımında 'Doğunun beyazına, kültürüne ve hatıralarına uzanan bu serüvene biz hazırız. Ya siz?' ifadelerini kullanarak, yolculukseverleri kış masalına davet etti.

Turistik Doğu Ekspresi, konforlu vagonları, panoramik manzaraları ve kültürel duraklarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu sezon da yolcular, Doğu'nun büyüleyici doğasında eşsiz bir tren deneyimi yaşayacak.

8 Yataklı Vagon + 1 Yemekli Vagon ile her yataklı vagonda 10 kompartımanda 2'şer adet tek kişilik yataktan toplam 160 kişi yolcu kapasiteli trenlerin sefer günleri ve oda ücret tarifesi şöyle: