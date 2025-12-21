Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş ve 39 belediye meclis üyesi hakkında soruşturma izni verildiği yönündeki haberleri yalanlayarak, sürecin Melih Gökçek döneminde veto edilen usulsüz imar artışıyla ilgili olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan, Başkan Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildiği yönündeki haberleri açıklık getirdi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu soruşturmanın, Melih Gökçek döneminde Dodurga bölgesine yapılmak istenen usulsüz imar artışının engellenmesine ilişkin olduğu belirtilerek, 'Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur' denildi.

Açıklamada ayrıca soruşturma sürecinde görev alan mülkiye müfettişi ile ilgili kamuoyuna yansıyan ciddi iddialara dikkat çekildi.

Belediyeye göre, söz konusu mülkiye müfettişi daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış ve Melih Gökçek ile görüştüğü iddia edildiği, bu nedenle Başkan Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, aynı müfettişin bu dosyada da görev aldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, hukuki itirazların yapıldığını ve detaylı açıklamanın itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Öte yandan söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi, paylaşımında, veto edilen usulsüz imar artışının muhtemel sonuçlarına dair görüntülere de yer verildiği kaydedildi.

https://twitter.com/ankarabbld/status/2002653802046820353