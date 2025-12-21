Arnavutköy Belediyesi ile İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, 11 farklı branşta eğitim alan 150 öğrencisini mezun ederek dijital dünyanın yeni profesyonellerini sektöre kazandırdı.

Arnavutköy Belediyesi’nin gençlere yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Yeni Medya Akademi, ilk mezunlarını verdi. Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.



Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı’nın yanı sıra; ulusal medyada görev yapan ünlü muhabirler, radyocular, televizyon sunucuları, akademisyenler, eğitmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Mezuniyet töreninin sunuculuğunu, televizyon haberciliğinin deneyimli ismi Cem Öğretir ile Yeni Medya Akademi’den mezun olan öğrenci Esmanur Barış birlikte üstlendi. Deneyim ile genç bakış açısını buluşturan sunum dili, programa ayrı bir dinamizm kattı.

Vali Yardımcısı Gözen: “Bu Alanı Doğru ve Bilinçli Şekilde Doldurmak Zorundayız”

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, konuşmasında yeni medyanın çağımızda en fazla eğitime ihtiyaç duyulan alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Medyanın doğru kullanılmadığında ciddi riskler barındırabildiğini vurgulayan Gözen, “Bugün yapılan işlerin ve savunulan hakikatin dünya kamuoyuna doğru bir şekilde anlatılması büyük önem taşıyor. Bunu sağlayacak olan da nitelikli, bilinçli ve eğitimli bir medya anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediyesi’nin üniversite iş birliğiyle yeni medya alanında eğitim programı hayata geçirmesini son derece kıymetli bulduğunu belirten Gözen, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun gençlerin becerilerini geliştirmeye yönelik bilimsel temelli bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade etti. Gözen, bu vizyonun yerel yönetimler açısından örnek teşkil ettiğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Candaroğlu: “Gençlerimizi Dijital Dünyada Söz Sahibi Yapmak İstiyoruz”

Mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bilginin ve medyanın günümüzde toplumları etkileyen güçlü bir alan haline geldiğini belirtti. Yeni Medya Akademi’yi, gençlerin dijital dünyada yalnızca tüketici değil; üreten, yönlendiren ve söz sahibi bireyler olmaları hedefiyle hayata geçirdiklerini söyleyen Candaroğlu, “Gençlerimizin kendini doğru ifade eden, hikâyesini doğru anlatan ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmesini istiyoruz” dedi.

Başkan Candaroğlu, sertifikaların bir son değil, uzun bir yolculuğun ilk adımı olduğunu vurgulayarak, Arnavutköy Belediyesi olarak gençlerin hayallerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dekan Odabaşı: “Vizyoner Bir Yerel Yönetim–Üniversite İş Birliği”

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı, Yeni Medya Akademi’nin üniversite ile Arnavutköy Belediyesi arasında kurulan vizyoner iş birliğinin somut bir sonucu olduğunu belirtti. Eğitimlerin yalnızca teknik beceriler kazandırmakla sınırlı kalmadığını, etik, doğru bilgi üretimi ve toplumsal sorumluluk bilinci de aşıladığını ifade eden Odabaşı, projeye öncülük eden Arnavutköy Belediyesi ve Başkan Mustafa Candaroğlu’na teşekkür etti.

150 Öğrenci Sertifikalarını Aldı

Yoğun ve disiplinli eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 150 öğrenci, mezun olarak sertifikalarını aldı. Sertifikalar, tören sonunda protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, öğrencilerin heyecanı ve ailelerin gururu salona yansıdı.

Yeni Medya Akademi’de 11 Branşta Uygulamalı Eğitim

Yeni Medya Akademi kapsamında; yeni medya ve dijital içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, radyo programcılığı, sunuculuk, dublaj–seslendirme, fotoğrafçılık, mobil fotoğrafçılık, kamera ve çekim teknikleri, video kurgu, editörlük ve metin yazarlığı gibi alanları kapsayan toplam 11 farklı branşta eğitimler verildi. Altı hafta süren eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Yeni Medya Akademi’nin ilk mezunlarını vermesiyle birlikte Arnavutköy’de dijital iletişim alanında yeni bir dönemin kapıları aralanırken, akademinin önümüzdeki dönemlerde de gençleri dijital dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde geleceğe hazırlamaya devam etmesi hedefleniyor.