Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'da incelemelerde bulundu.

HATAY (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesinde Hatay'da saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Bakan Kurum, basın açıklamasının ardından kent genelinde son aşamaya gelen inşaat alanlarını gezdi.

İncelemeleri sırasında bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, 'Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz' diyerek çalışmalardaki son durumu aktardı. Şantiyede görevli bir şef ise geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde Bakan Kurum'a yönelik yapılan eleştirilere atıfta bulunarak, 'Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/2002666350439985184

GERİ SAYIM BAŞLADI... TESLİM FİNALİ CUMHURBAŞKANI İLE BİRLİKTE

Bakan Kurum, ziyaret kapsamında Atatürk Caddesi, Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nde yürütülen çalışmaları da tek tek inceledi. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin sembol şehirlerinden biri olan Hatay'da, deprem bölgesindeki son toplu teslim töreninin gerçekleştirileceği bildirildi.

'Asrın inşa seferberliği' olarak nitelendirilen süreç kapsamında yapılacak final töreni, 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve depremzede vatandaşların katılımıyla Hatay'da düzenlenecek. Törende 455 bininci afet konutunun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.