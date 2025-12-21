Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı döneminde tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik 81 ilde eş zamanlı ve yoğun denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Üye Buluşması'nda yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetimlerin artırıldığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşların sofralarına ulaşacak her ürünün titizlikle kontrol edildiğini vurguladı.

Bakan Yumaklı, tüketimin yoğunlaştığı bu dönemde özellikle gıda ve içecek ürünlerine yönelik denetimlerin 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldığını belirterek, sürecin 31 Aralık'a kadar devam edeceğini ifade etti. Denetimlerin üretimden satış noktalarına, toplu tüketim alanlarından market raflarına kadar geniş bir alanı kapsadığı bildirildi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/2002383986367082887

Açıklamaya göre, 8 bin 500 denetçi görev alarak restoranlar, oteller, marketler ve gıda üretim noktalarında kontroller gerçekleştirecek. Amaçlarının hem tüketici sağlığını korumak hem de işletmelerde güvenilir gıda standartlarını sağlamak olduğunu dile getiren Yumaklı, gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Bakan Yumaklı'nın mesajı, sektör temsilcileri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Denetimlerin, yılbaşı sürecinde güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına alması hedefleniyor.