Merkez Bankası'nın müdahhalesi ile Kur Korumalı Mevduatlarda (KKV) düşüş devam ediyor. KKM’deki kayıp serisi ise yedinci haftaya taşındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti.

6 Ekim'le biten haftada Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş serisi 7. haftaya taşındı. BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 303 milyar TL'den 3 trilyon 228,6 milyar TL'ye gerilediği tespit edildi.

6 Ekim haftasında korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye düşerken, dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildiği görüldü.