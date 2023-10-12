geldi. Almanya'nın tanınan telefon şirketi Gigaset iflas etti. Gigaset'in ürettiği telefonlar hemen hemen herkesin evinde bulunuyordu.

Artı49'da yer alan habere göre, dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu. Son iflas haberi ise dünyaca tanınan 140 yıllık telefon devinden geldi.

Almanya'nın tanınan telefon şirketi Gigaset iflas etti. DECT kablosuz telefonlarda Avrupa pazar lideri olan şirketin yönetim kurulu Salı günü basın açıklaması yaptı.

Bocholt'un köklü şirketi, mali zorluklara rağmen DECT kablosuz telefonların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımının değişmeden devam edeceğini müşterilerine garanti etti.

Gigaset Communications GmbH'ye göre, iflas işlemlerinin birincil hedefi, operasyonel işin uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılması. Şirket bu şekilde telekomünikasyon sektöründeki konumunu istikrara kavuşturmak ve geleceğe bakmak istiyor.

Açıklanan "ekonomik temelin sürdürülebilir yeniden yapılandırılması" başarısız olursa, bu yedek cihazların, sistem genişletmeleri için gerekli bileşenlerin ve aynı zamanda özel piller veya şarj cihazları gibi aksesuarların tedarikinin artık garanti edilmediği anlamına gelebilir.

Öte yandan Gigaset, yılın ikinci yarısında satışlarda beklenmedik ve önemli bir düşüş yaşadı ve bu da planlananın önemli ölçüde altında bir iş gelişimine yol açtı. Bu durum, Gigaset ürünlerine yönelik sürekli zayıf talep ve Almanya ve Avrupa'da satın alma konusundaki isteksizlikle birleşti.

Gigaset 140 yıllık bir şirket geçmişine sahip ve DECT kablosuz telefonların yanı sıra Android tabanlı akıllı telefonlar, bulut tabanlı akıllı ev teklifleri ve iş telefonu çözümleri de sunuyor. Şirketin yaklaşık 850 çalışanı bulunuyor.