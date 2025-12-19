Son 3 yılda alınan yanlış kararlarla ihracatı durma noktasına gelen Türk zeytinyağı sektörü, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği öncülüğünde 'OlivetoLive' isimli UR-GE Projesi'nde bir araya gelerek kötü gidişe 'dur' demek istiyor.

İZMİR (İGFA) - İhracatçı firmaların kümelenerek hem yetkinliklerini artırmalarına hem de ortak pazarlama yaparak ihracatlarını artırmalarına olanak sağlayan, Ticaret Bakanlığı'nca yüzde 75 oranında desteklenen 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projelerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, zeytin ve zeytinyağı sektörünün yetkinliğini, ihracatını ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 'OlivetoLive' isimli UR-GE projesi başlatma kararı aldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yaptığı çağrıyla zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı firmaları URGE Projesi'ne katılmaya davet etti.

'OlivetoLive' isimli UR-GE Projesini üç yıl süreyle yürütmeyi öngördüklerini dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, proje başlangıcında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda belirlenecek eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri kapsamında fuar ziyaretleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetinin stantlı fuar katılımı olarak gerçekleştirilmesi dâhil olmak üzere Bakanlıkça uygun bulunan faaliyetlerden faydalanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türk zeytinyağı sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Başkan Uygun, 'Son 3 yılda zeytinyağı sektörümüzle ilgili alınan yanlış kararlar ve Türkiye'deki dezenflasyon süreci üst üste gelince zeytinyağı sektörümüz rekabetçiliğini kaybetti. Kasım ayında 2025/26 sezonuna giriş yaptık. İlk ay zeytinyağı ihracatımız yüzde 80'lik düşüşle 8 bin 636 tondan bin 701 tona geriledi. Başka bir ifadeyle ihracatımız durma noktasına geldi. Bu kışın elbet bir baharı olacak. O zamana hazırlık için sektör olarak birlikte hareket ederek yaralarımızı sarmak istiyoruz' diye konuştu.