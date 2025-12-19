Cumhurbaşkanı Kararı ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik'in 2026'da dost ülkelere anlaşmasız yapacağı mal ve hizmet teslimlerinde parasal limitler belirlendi. 375 milyon TL olarak sınırlandırılan yardımlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2026 yılında dost ve müttefik ülkelere anlaşma yapmaksızın verebileceği mal ve hizmetlerin parasal limitleri ile cinsleri tespit edildi.

Buna göre söz konusu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 375 milyon TL olarak belirlendi.

30 Mayıs 1985 tarihli ve 3212 sayılı 'Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun' kapsamında hazırlanan karar, Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak şartıyla uygulanacağı hüküm altına alınırken, düzenleme, dost veya müttefik devletlere ve bu ülkelerdeki kamu veya özel kurum/kuruluşlara yönelik harp aracı, silah, malzeme ve hizmet yardımlarını kapsadı.

Özellikle 5201 sayılı Kanun'daki kontrole tabi listede yer alan ürünler ile süresi 20 haftayı aşmayan eğitim faaliyetleri de karara dahil edildi.

Yürürlük tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirlenen düzenleme, ilgili komutanlıkların 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği teslimatlara yasal çerçeve çizdi.

Kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz