2025'te Türkiye'den Yunanistan Golden Visa başvuruları yüzde 153 arttı. AB'deki diğer ülkelerde programların daralması, Yunanistan'ı Türk yatırımcılar için cazip bir oturum ve serbest dolaşım merkezi haline getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa'da Golden Visa programlarının kapsamının daralmasıyla birlikte Yunanistan, 2025 yılında Türkiye'den yatırımcılar için dikkat çekici bir ivme yakaladı. Oturum izniyle birlikte AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı sunan program, Türk başvurularında yüzde 153'lük artış göstererek tarihi bir seviyeye ulaştı.

Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, 'İspanya ve Portekiz'de programların kısıtlanması, Yunanistan'ı yatırımcılar için öne çıkardı. Bu talep artışı, yatırımcıların regülasyon riskini doğru okuduğunu gösteriyor' dedi. Yiğit, 2026'da da başvuruların güçlü seyrini koruyacağını ancak artması beklenen yatırım eşikleri ve bekleme süreleri nedeniyle doğru proje seçimi ve danışmanlık hizmetinin kritik olacağını vurguladı.

Yunanistan hükümeti, yüksek talep gören bölgelerde yatırım alt limitini Ağustos 2024'te 800 bin Euro'ya yükseltmiş olsa da, tarihi veya kültürel değere sahip binalarda 250 bin Euro'dan başlayan yatırım seçenekleri hâlâ geçerli. Programın bugüne kadar toplam 23 bin 221 yatırımcıya oturum izni sağladığı, yaklaşık 35 bin yatırımcının en az 8,5 milyar Euro'luk gayrimenkul yatırımıyla süreçte yer aldığı belirtildi.

Uzmanlar, 2026 yılında taleplerin devam edeceğini öngörürken, yükselen yatırım eşikleri ve bölgesel sınırlamalar nedeniyle programın daha seçici ve kontrollü bir yapıya dönüşeceğini ifade ediyor.