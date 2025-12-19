Resmi Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Kanun, vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarında önemli değişiklikler getirdi. Gelir Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı. Ayrıca UEFA organizasyonları vergiden muaf tutulacak.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Kanun ile Türkiye'de vergi, harç ve bazı sosyal güvenlik uygulamalarında kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Kanun, 4 Aralık 2025 tarihinde kabul edildi ve bazı maddeleri 2026 yılı başından itibaren yürürlüğe girecek.

BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER ŞÖYLE:

Gelir Vergisi ve Harçlar: Kiraya verilen taşınmazlardan konutlar, gelir vergisi açısından farklı bir düzenlemeye tabi tutulacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Harçlar Kanunu'nda çeşitli eklemeler ve değişiklikler yapıldı. Özel sağlık kuruluşları, veteriner hekim ve havacılık işletmelerine yönelik ruhsat harçları da yeniden belirlendi.

Emlak Vergisi: 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin iki katını geçemeyecek. Ayrıca, sonraki yıllardaki matrah ve asgari değer hesaplamalarında önceki yıl değerleri esas alınacak.

Yükseköğretim Ücretleri: Hazırlık sınıfı ve birinci sınıf için öğrencilerin öğrenim ücretleri, enflasyon endeksleri dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri: 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigorta prim oranları bazı gruplar için artırıldı. Kurumdan gelir veya aylık alanların prim borçları, belirli oranlarla kesilerek tahsil edilecek.

UEFA ve Spor Organizasyonları: 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Türkiye'de yapılacak faaliyetlerden elde edilen kazançlar katma değer ve gelir/kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Afet ve İmar Düzenlemeleri: Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine yönelik bazı uygulamalarda 31/12/2027'ye kadar ek borçlanma yetkisi tanındı.

Diğer Düzenlemeler: Çek Kanunu, Kıyı Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı özel sektör destek programlarına ilişkin geçici maddeler de kanun kapsamında güncellendi.

Kanun, yürürlüğe giren maddeleriyle vergi yükümlülükleri, harçlar ve sosyal güvenlik alanlarında kapsamlı yenilikler getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

