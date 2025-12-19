Japonya'nın seyahat uyarısı politikasında yapılan değişiklikle Gaziantep, Japon vatandaşları için ziyaret edilebilir hale geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Japonya'nın, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle uzun süredir uyguladığı seyahat uyarısı politikasında yapılan güncelleme ile Gaziantep şehir merkezi, Japon vatandaşları için seyahat edilebilir bölgeler arasına alındı.

Bu gelişme üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'yi ziyaret etti. Ziyarette, alınan karar dolayısıyla duyulan memnuniyet dile getirildi, Japonya tarafına destekleri için teşekkür edildi.

Görüşmede, Gaziantep'in güvenli şehir yapısı, kültürel mirası ve gastronomi başta olmak üzere turizm alanındaki potansiyeli ele alındı. Japon turistlerin Gaziantep'i ziyaret edebilmesinin, iki ülke arasındaki kültürel ve turistik ilişkilere katkı sunması bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya'dan gelecek ziyaretçiler için şehrin hazır olduğunu ifade ederek, Gaziantep'in tarih, kültür ve mutfak zenginliğiyle Uzak Doğu turizmi için önemli bir destinasyon olduğunu aktardı. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.