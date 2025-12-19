Ticaret Bakanlığı, e-ihracat kapasitesini artırmak ve ihracatçının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü güçlendirmek için 2025/14 sayılı 'Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı - Gümrük İşlemleri' Genelgesi'nde güncellemeler yaptı. Düzenlemeyle konsinye ihracat ve basitleştirilmiş gümrük işlemleri daha hızlı ve öngörülebilir hâle getirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, e-ihracat yapan firmaların süreçlerini kolaylaştırmak ve uluslararası pazarlara erişimi hızlandırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı.

2025/14 sayılı Genelge ile, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamında gerçekleştirilecek konsinye ihracat işlemleri net ve uygulanabilir bir çerçeveye kavuşturuldu. Böylece e-ihracat yapan şirketler, hızlı teslimata dayalı iş modellerini daha etkin biçimde hayata geçirebilecek.

Genelge kapsamında, Avrupa Birliği'ne yönelik e-ihracat gönderilerinde karayolu taşımacılığıyla hızlı kargo işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Çorlu Havalimanı ve Çerkezköy Gümrük Müdürlükleri de eklendi. Bu yetkilendirme, Türkiye'nin güçlü karayolu lojistik altyapısı ve coğrafi avantajını daha etkin kullanmayı sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 'E-ihracatı stratejik bir ihracat kanalı olarak gören yaklaşımımız doğrultusunda, ihracatçımızın işini kolaylaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi. Düzenlemelerle birlikte, ihracatçılar için süreçlerin öngörülebilirliği artarken, Türkiye'nin dış ticaret ekosistemine kalıcı değer kazandırılması hedeflendirildi.