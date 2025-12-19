Ticaret Bakanlığı, GATE Projesi kapsamında, Endonezya'ya tarım ve gıda ürünleri ihracatında yaşanan teknik engelleri kaldırdı. 14 laboratuvarın kayıt yenileme süreçleri tamamlanarak, 16 ürün için ihracat güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda ihracatında pazara girişte karşılaşılan teknik engelleri çözmek amacıyla yürüttüğü Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında önemli bir adım attı.

Proje kapsamında Endonezya'ya yönelik ihracatta, yaş meyve ve sebze analiz süreçlerine ilişkin laboratuvar kayıtları güncellendi. 14 laboratuvarın 23 Nisan 2025 itibarıyla geçerlilik süresi sona eren kayıtları, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başarıyla yenilendi.

Gerekli teknik bilgiler Endonezya yetkililerine iletildi ve yapılan temaslar sonucu Endonezya Karantina Otoritesi, 'Türkiye Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Test Laboratuvarlarının Kaydına ilişkin 2025/6047 sayılı Karar'ı yayımladı. Karar, 9 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi ve 9 Aralık 2028 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu gelişme ile üzüm, elma, kayısı, avokado, incir, kiraz, buğday, mısır ve mısır unu, portakal, fındık, bezelye, kuru üzüm, limon, erik, yeşil ve siyah çay ile domates olmak üzere toplam 16 ürün için laboratuvar kayıtları tamamlanmış oldu. Böylece Türkiye'den Endonezya'ya tarım ve gıda ürünleri ihracatının güvenli, kesintisiz ve öngörülebilir şekilde sürdürülmesinin önü açıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ihracatçılara küresel pazarlarda güçlü ve rekabetçi bir ortam sağlamak amacıyla GATE Projesi kapsamında teknik engelleri zamanlı ve sonuç odaklı bir şekilde çözmeye devam edeceğini duyurdu.