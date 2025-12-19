BNP Paribas Cardif Türkiye, dijital kanalları üzerinden sunduğu Ailem Güvende Sigortası ile müşterilerine hızlı, kolay ve esnek sigorta çözümleri sunuyor. TEB müşterileri artık Cardif Bireysel E-Şube ve CepteCardif uygulamaları üzerinden birkaç adımda ailelerini güvence altına alabiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - 'Sigortayı ulaşılabilir kılıyoruz' misyonuyla Türkiye sigortacılık sektöründe 17 yıldır hizmet veren BNP Paribas Cardif Türkiye, müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümleri dijital kanallarına taşımaya devam ediyor. TEB müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak sunulan Ailem Güvende Sigortası, artık Cardif Bireysel E-Şube ve CepteCardif uygulamasımobil uygulaması üzerinden kolayca satın alınabiliyor.

Kaza sonucu gerçekleşmesi koşulu ile yaşam ka ybı, sakatlık ve tedavi masrafları gibi risklere karşı finansal güvence sağlayan Ailem Güvende Sigortası hem bireyleri hem de ailelerini koruma altına alıyor. Kullanıcılar, dijital kanallar üzerinden sadece birkaç adımda sigorta poliçelerini oluşturabiliyor, kendilerine en uygun paketi seçip teminat tutarlarını belirleyebiliyor.

Ürün kapsamında Aile Hukuksal Koruma, Aile Genel Sorumluluk ve Kişisel Eşyalar teminatlarına ek olarak; Mini Check-up ve Online Doktor Danışmanlık gibi avantajlı hizmetleri içeren Sağlık Asistans paketi de ücretsiz olarak sunuluyor.

İKİ FARKLI PAKET SEÇENEĞİYLE ESNEK KORUMA

BNP Paribas Cardif Türkiye'nin Ailem Güvende Sigortası, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre iki farklı paket seçeneğiyle sunuluyor. İlk pakette, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Daimî Maluliyet teminatı 2.800.000 TL, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 33.600 TL olarak belirlenirken; poliçe kapsamında Aile Hukuks al Koruma, Aile Genel Sorumluluk ve Kişisel Eşyalar teminatları da aynı tutarda güvence sağlıyor. Ayrıca, Mini Check-up ve diğer avantajları içeren Sağlık Asistans hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Bu paketin yıllık toplam prim tutarı 2.507 TL.

Daha yüksek teminat arayan kullanıcılar için sunulan ikinci pakette ise Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Daimî Maluliyet teminatı 5.600.000 TL'ye yükseliyor. Diğer teminat kalemleri ve ücretsiz asistans hizmetleri aynı kapsamda devam ederken, yıllık toplam prim tutarı 4.145 TL olarak belirleniyor.

DİJİTAL KANALLARDAN KOLAY SATIN ALMA DENEYİMİ

BNP Paribas Cardif Türkiye'nin Ailem Güvende Sigortası, TEB müşterilerine özel Cardif Bireysel E-Şube ve CepteCardif uygulamasıüzerinden sunuluyor. Ürünü satın almak isteyen müşteriler, şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. BNP Paribas Cardif Türkiye, dijitalleşen müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümlerle, sigorta ürünlerini herkes için daha ulaşılabilir ve kolay hale getirmeyi hedefliyor.

BNP Paribas Cardif Hakkında

BNP Paribas Cardif, banka sigortacılığı ortaklıklarında dünya lideri olup, 80 milyondan fazla müşterisine hedeflerini gerçekleştirirken öngörülemeyen olaylara karşı koruma sağlayan ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve sigortayı daha erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. BNP Paribas'nın bir iştiraki olan BNP Paribas Cardif, iş ortaklıklarına dayanan benzersiz bir iş modeline sahiptir. Bankalar ve finans kurumları, otomotiv sektörü şirketleri, perakendeciler, telekomünikasyon şirketleri ve enerji şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki 500'den fazla iş ortağı distrib? ?törün yanı sıra ürünleri müşterilerine pazarlayan finansal danışmanlar ve brokerler için çözümler üretmektedir. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da güçlü bir konuma sahip olan BNP Paribas Cardif, bireysel sigortacılıkta küresel bir uzman, kredi sigortacılığında dünya lideri ve reel ekonominin finansmanına büyük katkı sağlayan bir şirkettir. Dünya çapında 9.000'den fazla çalışanı bulunan BNP Paribas Cardif'in 2024 yılında brüt yazılan prim tutarı 36,4 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.

BNP Paribas Cardif Türkiye Hakkında

BNP Paribas'nın sigorta birimi olan BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe, kredi koruma, hayat sigortacılığı, BES ve koruma sigortaları alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında gerçekleşen Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. birleşmesi ile müşterilerine bireysel emeklilik ürünlerini de sun abilir hale gelen BNP Paribas Cardif Türkiye bireysel emeklilik, hayat sigortacılığı ve hayat dışı sigorta branşlarına ait üç farklı şirket çatısı altında faaliyet göstermektedir. BNP Paribas Cardif Türkiye geniş ürün portföyü ve uluslararası vizyonu ile kısa sürede pazarda kapsamlı hizmet veren bir sigorta platformu haline gelmiştir.